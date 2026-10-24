У США 265 тисяч бразильців можуть голосувати у другому турі — The Rio Times

У США 265 047 громадян Бразилії зареєстровані для участі в другому турі президентських виборів Бразилії, який відбудеться в неділю, 25 жовтня 2026 року. Для голосування у 11 американських містах передбачено 358 виборчих дільниць. За даними The Rio Times, це майже 29% від 916 683 бразильців, зареєстрованих для голосування за кордоном.

Дільниці у 11 містах

Найбільше виборців зареєстровано в Бостоні — 53 358. Далі йдуть Маямі з 40 060 виборцями та Нью-Йорк із 38 952. Голосування також організують в Орландо, Лос-Анджелесі, Вашингтоні, Х’юстоні, Атланті, Сан-Франциско, Чикаго та Гартфорді.

Дільниці працюватимуть з 8:00 до 17:00 за місцевим часом. Бразильці, які мешкають за кордоном, можуть голосувати лише за президента та лише особисто на дільниці, де вони зареєстровані. Перевірити адресу дільниці можна через застосунок e-Título або сервіс виборчого суду Бразилії.

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Висока неявка у першому турі

У першому турі 4 жовтня не проголосували 71,55% зареєстрованих у США бразильських виборців. Для порівняння, серед усіх виборців Бразилії за кордоном рівень неявки становив 62,69%, а в самій Бразилії — 21,08%.

У 11 містах США було подано 73 661 дійсний голос. За підрахунками видання на основі міських даних виборчого суду, сенатор Флавіу Болсонару отримав 45 004 голоси, або 61,10%, а президент Лула — 23 335 голосів, або 31,68%. Лула випередив Болсонару в Чикаго, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та Вашингтоні.

Правила для виборців за кордоном

Бразильське законодавство передбачає обов’язкове голосування для більшості повнолітніх громадян. Ті, хто не зможе прийти на дільницю, можуть пояснити неявку через e-Título в день голосування або до 8 січня 2027 року. Штраф за неявку без пояснення може сягати 3,51 бразильського реала за кожен тур.

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