У США 3 листопада відбудуться проміжні вибори до Конгресу — Deutsche Welle

У США 3 листопада відбудуться проміжні вибори. Громадяни обиратимуть усіх 435 членів Палати представників, представників до 35 місць у Сенаті та губернаторів у 36 штатах. Голосування не визначатиме президента, однак його результати вплинуть на співвідношення сил у Конгресі та можливості президента Дональда Трампа проводити свою політику, повідомляє Deutsche Welle.

Які посади обиратимуть

Членів Палати представників обирають на дворічний термін в округах, розподілених між штатами відповідно до чисельності населення. Сенат має 100 місць — по два від кожного штату. Сенаторів обирають на шість років, а кожні два роки на вибори виносять приблизно третину складу верхньої палати. Цього разу сенатора обиратимуть не в кожному штаті.

У більшості штатів губернаторів обирають на чотирирічний термін. На рівні штатів ухвалюють рішення щодо, зокрема, законів про аборти, освіти та виборчих процедур.

Співвідношення сил у Конгресі

Наразі Республіканська партія, до якої належить Трамп, має незначну більшість в обох палатах Конгресу. У Палаті представників республіканці мають 218 місць, демократи — 214, ще один незалежний член зазвичай голосує разом із республіканцями, а два місця є вакантними.

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У Сенаті є 53 республіканці, 45 демократів і двоє незалежних сенаторів, які зазвичай підтримують демократів. Якщо голоси розподіляться порівну — 50 на 50, вирішальним буде голос віцепрезидента Джей Ді Венса.

Ключові перегони

Для більшості в Палаті представників демократам потрібно здобути ще чотири місця. Deutsche Welle називає серед округів із невизначеним результатом округи в Айові, Вірджинії та Монтані.

У Сенаті демократам також потрібно чотири додаткові місця для більшості. У Техасі, за даними опитувань, демократ Джеймс Таларіко має однаковий рівень підтримки з республіканцем Кеном Пакстоном. На виборах губернатора Джорджії демократка Кейша Ленс Боттомс змагається з республіканцем Ріком Джексоном, а останні опитування вказують на близькі позиції кандидатів.

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