У США 40% опитаних заявили про погіршення сімейних фінансів — The Hill

У США 40% учасників опитування NPR/PBS News/Marist заявили, що їхні сімейні фінанси погіршилися протягом останніх 12 місяців. Про це The Hill повідомляє з посиланням на результати дослідження, оприлюдненого напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді.

Оцінки особистих фінансів

Поліпшення власного фінансового становища за рік відзначили 16% респондентів. Ще 41% сказали, що їхні сімейні фінанси за цей період залишилися приблизно такими самими. Менше ніж 1% опитаних не змогли оцінити ситуацію, а 3% не надали відповіді.

Опитування провели 19–20 жовтня серед 1289 зареєстрованих виборців. Статистична похибка становила плюс-мінус 3,7 відсоткового пункту.

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Ціни та виборчі настрої

Як зазначає видання, зростання вартості життя стало однією з головних тем нинішнього виборчого циклу. У вересні річна інфляція у США прискорилася, а з серпня до вересня зросли витрати на енергію, бензин та електроенергію.

За даними Американської автомобільної асоціації AAA, середня ціна галона звичайного бензину в США підвищилася приблизно з 3,05 долара торік до 4,27 долара станом на вівторок. Середня ціна галона дизельного пального за рік зросла з 3,66 до приблизно 6,35 долара.

У тому самому опитуванні 52% респондентів сказали, що проголосували б за кандидата від Демократичної партії у своєму окрузі, якби вибори відбувалися того дня. Республіканського кандидата підтримали б 42%, кандидата третьої партії — 2%.

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