У США 9 млн людей поєднують кілька робіт на тлі зростання цін — Al Jazeera

У США близько 9 млн працівників поєднують кілька робіт, а 4,5 млн зайняті неповний робочий день, оскільки не можуть знайти повну зайнятість. На тлі наближення проміжних виборів дедалі більше американців повідомляють про труднощі з оплатою базових потреб, зокрема житла, продуктів, медичної допомоги та транспорту.

Як повідомляє Al Jazeera, ширший показник безробіття та неповної зайнятості U-6 у США становить 7,6%. Він враховує людей, які вимушено працюють неповний день, а також тих, хто хоче працювати, але останнім часом припинив пошук роботи.

Ціни зростають швидше за зарплати

За останній рік середня погодинна оплата праці у США зросла на 3%, тоді як споживчі ціни — на 3,7%, свідчать останні дані Міністерства праці США. У місячному вимірі ціни підвищилися на 0,6%, а середня погодинна зарплата — на 0,1%.

За даними опитування Pew Research Center, 44% американців протягом минулого року мали труднощі з оплатою щонайменше однієї базової потреби. Ще 20% респондентів заявили, що отримували продукти в продовольчих банках або пунктах видачі їжі.

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Мешканка Флориди Стейсі Айхел у вересні 2025 року втратила роботу в маркетингу медичної компанії після злиття. Її бізнес із виробництва брендованої сувенірної продукції для корпоративних клієнтів мав узяти на себе більшу частину фінансового навантаження, однак попит на такі товари скорочується. За даними видання, компанії урізають витрати через невизначеність щодо торговельної політики й мит, а також поширення штучного інтелекту.

Ринок із низьким наймом

Економісти характеризують американський ринок праці як ринок із низьким рівнем найму та звільнень. Роботодавці скорочують набір персоналу, хоча звільнення залишаються відносно незначними. Останнє дослідження вакансій і плинності кадрів JOLTS показало, що кількість вакансій і працівників, які звільняються за власним бажанням, загалом не змінилася.

Опитування Reuters/Ipsos засвідчило, що вартість життя є головною проблемою для 47% виборців. Наступною за важливістю респонденти назвали демократичні норми та цінності — 22%.

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