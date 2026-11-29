Польський футболіст Матеуш Богуш забив гол у переможному матчі «Х'юстон Динамо» проти «Сан-Хосе Ертквейкс» у плей-оф американської MLS. Команда з Х'юстона виграла з рахунком 3:2 та зрівняла становище в серії, повідомляє Interia Sport.

Гол Богуша на старті гри

Богуш відкрив рахунок уже на шостій хвилині, влучивши з-за меж штрафного майданчика. На 13-й хвилині Лукас Халтер подвоїв перевагу «Х'юстон Динамо».

Після перерви «Сан-Хосе Ертквейкс» відіграли два м'ячі: на 58-й хвилині відзначився Уссені Буда, а на 68-й — Поль Марі. Переможний гол на четвертій компенсованій хвилині забив Лайл Фостер.

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Вирішальна гра серії

У першому матчі протистояння «Х'юстон Динамо» поступився «Сан-Хосе Ертквейкс» з рахунком 1:2 та грав удесятьох після червоної картки Агустіну Решу. Третій, вирішальний матч серії запланований на 3 грудня о 04:00 за польським часом. У разі перемоги команда Богуша вийде до наступного раунду плей-оф, де зустрінеться з «Ванкувер Вайткепс».

Роберт Левандовський уже завершив сезон у MLS: його «Чикаго Файр» двічі програв «Шарлотт» з рахунком 1:2 у першому раунді плей-оф.

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