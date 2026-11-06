Американські фахівці встановили особу військовослужбовця Джозефа Гали, який зник безвісти у 1944 році під час бойової операції на території тодішньої Бірми (нині М’янма).

Він служив у легендарному підрозділі «Мародери Меррілла», який виконував небезпечну місію проти японських військ у джунглях. Із близько 3000 добровольців, які вирушили на завдання, додому повернулися лише 200.

Галу востаннє бачили під час просування батальйону до японських укріплень поблизу села Манкрін. У липні 1944 року його офіційно оголосили загиблим. На той момент військовому був лише 21 рік.

Його останки десятиліттями перебували серед поховань невідомих військових на Гаваях. Особу вдалося встановити завдяки стоматологічним і судово-медичним дослідженням. 5 листопада 2026 року солдата поховали з військовими почестями в його рідному місті Лінн, штат Массачусетс.

Джерело: CBS News

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