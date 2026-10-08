У США четверо астронавтів повернулися з МКС після восьми місяців — France 24

Четверо астронавтів зі США, Франції та росії повернулися на Землю у США після восьми місяців на Міжнародній космічній станції. Капсула SpaceX із Джессікою Меїр і Джеком Гетевеєм від NASA, француженкою Софі Адено та росіянином Андрієм Федяєвим приводнилася в Тихому океані біля узбережжя Лос-Анджелеса.

Екіпаж залишив МКС у середу, а повернення затрималося на три тижні через ремонт капсули, якою на станцію прибули їхні замінники. Як повідомляє France 24, астронавти вирушили на орбіту в лютому, щоб замінити чотирьох членів попереднього екіпажу, яких достроково повернули додому через хворобу одного з них — астронавта NASA Майка Фінке.

Робота у відкритому космосі

Під час місії Джессіка Меїр здійснила чотири виходи у відкритий космос, а Софі Адено — три. Вони проводили технічне обслуговування та модернізацію 28-річної орбітальної станції. За даними NASA, дострокове повернення попереднього екіпажу стало першою медичною евакуацією за 65 років пілотованих космічних польотів США.

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Перед поверненням Меїр сказала, що екіпаж відчував змішані емоції та сумуватиме за «надзвичайними видами нашої рідної планети». Після приводнення вона передала по радіо, що астронавти раді знову бути на Землі після місії на МКС.

Хто залишився на станції

На борту МКС наразі залишаються семеро астронавтів, які представляють США, росію та Канаду. Від початку роботи станції у 2000 році її відвідали 298 людей із 26 країн, підрахували в NASA.

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