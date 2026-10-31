У США чоловіка обвинувачують у погрозах директору ФБР Кашу Пателю — The Hill
У США 42-річному жителю штату Мічиган Ентоні Деніелу Палаццоло висунули обвинувачення через ймовірні погрози життю директора Федерального бюро розслідувань Каша Пателя та неназваної особи, пов’язаної з ним. Про це повідомляє The Hill із посиланням на прокуратуру Східного округу штату Мічиган.
Повідомлення у Facebook
За даними прокуратури, Палаццоло затримали, а в п’ятницю він постав перед федеральним судом. Слідство стверджує, що раніше в жовтні чоловік надіслав через Facebook погрозливе повідомлення неназваній особі, пов’язаній із Пателем.
У повідомленні від 8 жовтня Палаццоло, за версією правоохоронців, написав адресатові, що замовив його вбивство. Ім’я одержувача не розголошують.
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Слухання у справі
Слухання щодо тримання Палаццоло під вартою призначили на 2 листопада.
The Hill зазначає, що повідомлення про погрози урядовцям та обраним посадовцям у США останніми роками почастішали. За даними розслідування CBS News, оприлюдненого в лютому, торік обвинувачення у погрозах посадовцям федерального рівня та найвищим посадовцям штатів висунули 126 людям.
Раніше цього місяця правоохоронці також затримали двох чоловіків, яких окремо підозрюють у погрозах смертю членам Палати представників Кіту Селфу від Республіканської партії та Джареду Московіцу від Демократичної партії.