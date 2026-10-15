У США демократи випереджають республіканців на 3 пункти в опитуванні — The Hill

У США демократи мають перевагу над республіканцями у 3 відсоткові пункти за загальним виборчим питанням напередодні проміжних виборів до Конгресу. Згідно з опитуванням AARP, 49% ймовірних виборців підтримали демократів, 46% — республіканців, ще 5% не визначилися. Про це повідомляє The Hill.

Перевага на межі похибки

Розрив між партіями становить 3 відсоткові пункти. Водночас похибка вибірки в дослідженні склала плюс або мінус 2,7 відсоткового пункту, тож перевага демократів лише трохи перевищує цей показник.

Опитування проводили з 1 до 5 жовтня серед 1368 ймовірних виборців. Воно охопило виборців в округах до Палати представників, які непартійний оцінювач виборів на той час відносив до конкурентних або таких, що схиляються до демократів чи республіканців.

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Оцінка Дональда Трампа

У тому самому опитуванні роботу Дональда Трампа схвалили 42% учасників, а 56% висловили несхвалення. Дослідження оприлюднили менш ніж за три тижні до проміжних виборів.

Також Fox News спрогнозував, що демократи повернуть контроль над Палатою представників за підсумками цьогорічних виборів. Це перший прогноз цього медіа в поточному виборчому циклі щодо перемоги демократів в одній із палат Конгресу.

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