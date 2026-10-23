У США двох ексспівробітників ФБР звинуватили за неправдиві свідчення — CNBC

У США двом колишнім високопосадовцям Федерального бюро розслідувань висунули обвинувачення у ймовірному наданні неправдивих свідчень Конгресу щодо їхньої ролі в розслідуваннях стосовно Гантера Байдена. Як повідомляє CNBC, 46-річна Ніккі Флоріс і 56-річний Бредлі Бенавідес здалися за ордерами на арешт у п’ятницю вранці.

Заяви Мін’юсту та ФБР

Прокурорка США в окрузі Колумбія Джанін Пірро заявила, що Флоріс і Бенавідес нібито неправдиво свідчили перед Конгресом про свою роль у розслідуваннях ФБР щодо Гантера Байдена. За її словами, один із колишніх посадовців стверджував, що дізнався про це лише з Вікіпедії, хоча докази, за версією Пірро, свідчать про їхню причетність до формування публічного наративу про ноутбук Гантера Байдена напередодні виборів.

Директор ФБР Каш Пател заявив, що обвинувачення пов’язані з поточним розслідуванням щодо розформованої Робочої групи ФБР із протидії іноземному впливу. За його словами, обидва посадовці працювали в цій групі та свідчили, що вона не була залучена до розслідувань щодо Гантера Байдена. Пател зазначив, що документи, тогочасне листування та свідчення інших осіб суперечать цим показанням.

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Позиція захисту

Адвокати Ніккі Флоріс назвали висунуті обвинувачення безпідставними та звинуватили адміністрацію президента Дональда Трампа у політичному розрахунку. На їхню думку, обвинувачення висунули через роки після описуваних подій напередодні проміжних виборів 3 листопада, щоб просувати хибний політичний наратив.

Захист заявив, що Флоріс майже 20 років працювала офіцеркою розвідки ФБР, та повідомив про намір відстоювати її позицію в суді.

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