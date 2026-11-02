У США двом жінкам із ПАР висунули обвинувачення за незаконне голосування — Daily Maverick

У США двом жінкам із ПАР — 69-річній Гестер Вайманн та 67-річній Ганлі Вентер — висунули обвинувачення, пов’язані з імовірним незаконним голосуванням на федеральних виборах у листопаді 2024 року. Обидві мали статус законних постійних мешканок США, але не були громадянками країни. Про це повідомляє Daily Maverick.

Обвинувачення у Міссурі

За даними прокуратури Західного округу штату Міссурі, Вентер народилася у ПАР, переїхала до США у 2020 році, а наступного року отримала статус законної постійної мешканки. Слідство стверджує, що у вересні 2024 року вона зареєструвалася для голосування, а в листопаді проголосувала на дільниці в окрузі Макдональд у штаті Міссурі.

Постійні мешканці не мають права голосувати на федеральних виборах у США, а в Міссурі також не можуть брати участь у виборах штату та місцевих виборах. У разі визнання вини Вентер може загрожувати до року ув’язнення та штраф до 100 тисяч доларів.

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Справа Вайманн і суддя

Наприкінці вересня 2026 року Вайманн внесли до переліку десяти іноземців, яким федеральна влада висунула обвинувачення у справах про незаконне голосування або реєстрацію виборців у Міннесоті. За даними Офісу громадських справ США, вона нібито незаконно проголосувала у штаті та неправдиво заявила про наявність американського громадянства, щоб отримати можливість проголосувати у листопаді 2024 року. Вайманн не визнала вини.

Її справу розглядає суддя Джон Тунгейм. У клопотанні про його відвід, датованому 20 жовтня 2026 року, стверджується, що його коментарі для The New York Times про імміграційні дії адміністрації президента Дональда Трампа можуть викликати сумніви в його неупередженості. Daily Maverick зазначив, що на час публікації не було зрозуміло, яким є подальший статус скарги на суддю та провадження проти Вайманн.

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