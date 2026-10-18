У США фентаніл змішують із синтетичними седативними — BBC News

У США поширюються наркотичні суміші з фентанілом, синтетичними седативними та іншими домішками, які ускладнюють надання допомоги в разі передозування. Як повідомляє BBC News, в Огайо та Іллінойсі фахівці виявляють у наркотиках ксилазин і медетомідин — синтетичні ветеринарні транквілізатори.

Фентаніл є повністю синтетичним опіоїдом, який у 50–100 разів сильніший за героїн. Налоксон застосовують для усунення наслідків передозування опіоїдами, однак він не діє на ксилазин і медетомідин. Ці речовини уповільнюють дихання, а ксилазин також пов'язують із важкими некротичними ураженнями шкіри.

Домішки та передозування

За даними матеріалу, на піку у 2022 році від передозувань у США помирали близько 110 тисяч людей, переважно через опіоїди. У 2025 році цей показник знизився приблизно до 70 тисяч, але проблема передозувань зберігається.

Керівник групи підтримки Hope Dealers Скотт Сандерс заявив, що протягом останніх 12 місяців в окрузі Франклін, де розташований Колумбус, 78% смертельних передозувань були пов'язані зі стимуляторами. За його словами, люди, які купують крек-кокаїн, можуть не знати, що речовину змішали з фентанілом або іншими опіоїдами.

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Hope Dealers співпрацює з Центрами контролю та профілактики захворювань США у програмі тестування зразків. Учасники приносять для аналізу голки або трубки для куріння, а зразки надсилають до лабораторії CDC у Північній Кароліні. Один із наборів, які передав Майк, дав позитивний результат на медетомідин.

Синтетичні речовини у в'язниці Чикаго

У в'язниці округу Кук у Чикаго в 2023 році вісім ув'язнених померли внаслідок судом. Зазвичай у закладі фіксували одну-дві смерті від передозування на рік. Шериф Том Дарт повідомив, що біля людей, які померли або яких вдалося реанімувати, знаходили обгорілий папір.

За його словами, наркотичні речовини, зокрема синтетичні канабіноїди K2, надсилали до в'язниці в листах і на сторінках книжок. Ув'язнені підпалювали просочений папір та вдихали дим. Тепер усю кореспонденцію перевіряють на вологість; від п'ятої частини до чверті листів і посилок не проходять таку перевірку та їх відхиляють.

У Чикаго група Liv4Lali роздає тест-смужки для виявлення фентанілу, медетомідину, ксилазину та інших домішок. Шериф Дарт вважає, що протидія кризі не може обмежуватися контролем постачання і потребує масштабних програм лікування залежності.

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