У США голосують на проміжних виборах до Конгресу — The Hindu

У США 3 листопада відбуваються проміжні вибори до Конгресу, які визначать, чи збереже Республіканська партія президента Дональда Трампа контроль над Палатою представників і Сенатом. Як повідомляє The Hindu, голосування широко розглядають як оцінку президентства Трампа в середині його другого терміну.

Боротьба за Конгрес

На виборах розігруються всі 435 місць у Палаті представників і 37 місць у Сенаті, що налічує 100 членів. Опитування, за даними видання, прогнозують демократам можливість здобути контроль щонайменше над Палатою представників, а можливо — і над Сенатом.

Якщо демократи отримають більшість у Конгресі, це посилить контроль законодавчої влади за діями адміністрації президента та може обмежити можливості Трампа просувати власний порядок денний. Водночас президент збереже повноваження видавати виконавчі укази. Трамп заявив подкасту Pod Force One газети New York Post, що в разі втрати республіканцями контролю над обома палатами може покладатися на право вето.

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Вибори губернаторів і дострокове голосування

Також вибори губернаторів проходять у 36 штатах. В Огайо республіканець Вівек Рамасвамі змагається з кандидаткою від демократів Емі Актон. У Лос-Анджелесі демократка Нітья Раман, яка народилася в Кералі, бере участь у конкурентній боротьбі за посаду мера з Карен Басс.

За даними Білого дому, протягом останніх 32 днів Трамп відвідав 20 штатів, переважно республіканських, де провів 30 мітингів. Колишній президент Барак Обама підтримав демократів виступами в Огайо, Мічигані та Джорджії. Віцепрезидент Джей Ді Венс 2 листопада агітував у Нью-Йорку й Огайо.

За даними Associated Press, станом на 2 листопада у 47 штатах і окрузі Колумбія вже подали понад 57 млн бюлетенів. Для порівняння, перед проміжними виборами 2022 року на аналогічний момент у 49 штатах та окрузі Колумбія було подано трохи менше ніж 44,5 млн бюлетенів.

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