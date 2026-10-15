Суд у штаті Нью-Мексико, США, засудив громадянина Боснії і Герцеговини до п’яти років ув’язнення за участь у змові з придбання в Північній Кореї переносних зенітних ракет. Як повідомляє Balkan Insight, він визнав вину в порушенні Закону США про міжнародні надзвичайні економічні повноваження та правил санкцій щодо КНДР.

Спроба придбати ракети

За даними Міністерства юстиції США, засуджений діяв разом зі співучасником зі США та іншими особами, намагаючись обійти обмеження на торгівлю зброєю. Йшлося про переносні ракети класу «земля — повітря» SA-18 Igla, які запускають із плеча. Для такої угоди були потрібні ліцензія або дозволи Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Американське відомство заявило, що у 2020 році учасники змови неодноразово обговорювали незаконне придбання ракет. Засуджений надавав інформацію про ціни, брав участь у спробах отримати озброєння за допомогою підроблених документів та працював над закупівлею в КНДР, знаючи про заборону таких операцій за законодавством США та міжнародними нормами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Угода не відбулася

Наприкінці 2020 року він і співучасник поїхали до Анкари, Туреччина, щоб завершити придбання ракет. Однак угода зірвалася через суперечку щодо ціни з північнокорейцями, повідомило Міністерство юстиції США.

У судових документах чоловіка назвали міжнародним торговцем зброєю. За даними реєстрів компаній Боснії і Герцеговини, він був співвласником компанії BSTG (Balkan Security Tech Group) із Баня-Луки, яка нині перебуває у процедурі банкрутства. На сайті компанії зазначалося, що вона пропонувала послуги у сфері безпеки.

Читай нас у