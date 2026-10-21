У США гватемальця засудили до 30 років у справі про загибель 53 мігрантів — Al Jazeera

У США суддя окружного суду Орландо Гарсія у вівторок засудив 39-річного громадянина Гватемали Рігоберто Романа Міранду-Ороско до 30 років ув’язнення. Його визнали винним у справі про контрабандну операцію, внаслідок якої 2022 року в Техасі загинули 53 мігранти.

Як повідомляє Al Jazeera, Міранду-Ороско вперше затримали в Гватемалі у серпні 2024 року в межах транскордонних зусиль із ліквідації мережі контрабандистів. У березні 2025 року його екстрадували до США.

Трагедія біля Сан-Антоніо

27 червня 2022 року рятувальники виявили десятки мігрантів у покинутій вантажівці у віддаленій місцевості на південній околиці Сан-Антоніо, штат Техас. Загалом 64 мігранти здійснили тривалу подорож, яка почалася в Гватемалі та пролягала через Мексику до кордону США.

За даними прокуратури, дорогою з Ларедо до Сан-Антоніо, відстань між якими становить близько 250 кілометрів, у вантажівці перестала працювати система кондиціонування. Коли транспортний засіб знайшли, температура повітря наближалася до 32 градусів Цельсія.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На місці загиблими визнали 48 людей, ще п’ятеро померли під час надання медичної допомоги через зневоднення та хвороби, пов’язані зі спекою. Серед загиблих були шестеро дітей і вагітна жінка, а 21 жертва мала громадянство Гватемали. Слідчі виявили на внутрішніх стінах причепа подряпини, що, за даними прокуратури, свідчили про спроби пасажирів вибратися.

Визнання провини

Міранда-Ороско визнав, що організовував поїздку та проживання для двох мігрантів, які загинули у вантажівці, а також для ще одного потерпілого, який вижив, але зазнав тяжких травм. У липні він визнав провину у змові з метою незаконного ввезення мігранта до США, що призвело до смерті, а також у пособництві незаконному в’їзду мігрантів із наслідками у вигляді смерті та тяжких тілесних ушкоджень.

За інформацією Associated Press, у США та Гватемалі у зв’язку з трагедією засудили майже 20 людей. Феліпе Ордуну-Торреса, якого назвали керівником операції у США, у червні 2025 року засудили до довічного ув’язнення. Армандо Гонсалес-Ортега, якого прокуратура назвала його головним помічником, отримав 83 роки ув’язнення. Провадження щодо водія вантажівки ще триває.

Читай нас у