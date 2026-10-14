У США і Канаді закрили 9 гірок після загибелі пасажира — ABC News Australia

Компанія Six Flags тимчасово закрила дев’ять американських гірок у шести парках США та Канади після загибелі 42-річного пасажира на атракціоні Goliath у парку Six Flags over Georgia в штаті Джорджія. Чоловік випав із вагона під час поїздки та загинув, повідомляє ABC News.

Розслідування інциденту в Джорджії

Загиблим був працівник школи з Атланти Хассан Джихад Ібн Карієм. Він їхав на Goliath — найвищих американських гірках парку, висота першого підйому яких становить 61 метр. Атракціон не має переворотів, а пасажирів утримують притискними дугами в ділянці ніг і талії; ременів безпеки там немає.

Поліція та Офіс комісара зі страхування і пожежної безпеки штату Джорджія, який відповідає за щорічні перевірки атракціонів, розслідують обставини події. Слідчі з’ясовують, як саме чоловік випав із вагона та чи були проблеми з його фіксацією.

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Свідок Нік Менденхолл, який після поїздки із сином спостерігав за атракціоном, розповів, що пасажир спершу вдарився головою об вагон, а на останньому повороті його викинуло з атракціону. За даними джерела, під час інциденту також постраждали люди, однак подробиць про них не оприлюднили.

Які атракціони зупинили

Six Flags не пояснила, чому закрила саме ці гірки та які дії виконає перед їхнім повторним відкриттям. Серед названих джерелом тимчасово закритих атракціонів — Goliath у Six Flags Magic Mountain у Південній Каліфорнії, Raging Bull в Іллінойсі, Nitro у Нью-Джерсі, Fury 325 і Thunder Striker у Північній Кароліні, а також Leviathan і Behemoth у канадському парку Canada’s Wonderland в Онтаріо.

Швейцарська компанія Bolliger & Mabillard, яка виготовила Goliath та багато інших атракціонів у світі, заявила, що активно розслідує інцидент. Вона повідомила, що не коментуватиме обставини до отримання повнішого розуміння того, що сталося.

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