У США кількість схвалень заяв на громадянство знизилася на 72% — The Rio Times

У США кількість схвалень заяв на набуття громадянства впродовж перших восьми місяців 2026 року скоротилася на 72% порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Черга нерозглянутих заяв перевищила 800 тисяч, а середній строк очікування зріс приблизно з шести до майже 13 місяців, повідомляє The Rio Times.

За даними видання, Служба громадянства та імміграції США (USCIS) схвалила близько 173 тисяч заяв на натуралізацію від січня до серпня 2026 року. Відмов також стало менше — на 41%, що вказує на загальне скорочення кількості ухвалених рішень, а не лише на зростання кількості відмов.

Падіння кількості рішень

Аналіз квартальних даних USCIS, на який посилається Newsweek, показав, що у квітні—червні 2026 року було схвалено 57 697 заяв на натуралізацію. За той самий період 2025 року схвалили 241 326 заяв, а 2024 року — 218 720.

Трекер Niskanen Center зафіксував 20 674 завершені справи про натуралізацію у липні 2026 року проти 80 077 у липні попереднього року. Частка завершених справ, які закінчилися відмовою, за цей час зросла з 10% до понад 20%.

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Вплив на заявників

Натуралізація є процедурою, за якою власник грін-карти набуває громадянства США. Навіть після схвалення заяви людина стає громадянином лише після принесення присяги на відповідній церемонії. Відтак затримки можуть позбавити частину заявників можливості голосувати на проміжних виборах 3 листопада 2026 року.

Конгресвумен-республіканка від Флориди Марія Ельвіра Саласар раніше заявляла, що остаточні рішення щодо заявників із Куби, Венесуели та інших держав, віднесених до групи високого ризику, були призупинені з грудня 2025 року. У листі від 16 липня USCIS повідомила їй, що почала знімати ці обмеження після рішення федерального суду Род-Айленду від 5 червня.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило Newsweek, що посилило перевірки заявників, зокрема відновило тест із громадянознавства зразка 2020 року, посилило вимоги до знання англійської мови, перевірку соціальних мереж і оцінювання доброї репутації. Виконавча директорка National Partnership for New Americans Ніколь Мелаку назвала ці показники ознакою стратегії обмеження доступу до громадянства та участі у виборах.

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