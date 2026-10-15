У США кількість учасників індивідуального страхового ринку впала на 18% — The Hill

У США кількість людей, зареєстрованих у планах ObamaCare та інших програмах медичного страхування на індивідуальному ринку, у червні 2026 року становила 20,5 млн. Це на 18% менше, ніж 25,2 млн у 2025 році, свідчить аналіз дослідницької організації KFF, про який повідомляє The Hill.

Найбільше зниження з 2015 року

За рік кількість учасників індивідуального страхового ринку скоротилася більш ніж на 4,5 млн осіб. За даними KFF, це найбільше річне падіння з 2015 року. Індивідуальний ринок переважно складається з планів, передбачених Законом про доступне медичне обслуговування, або ACA.

У березні 2026 року кількість зареєстрованих на цьому ринку була меншою на 16% у річному вимірі, а в червні скорочення сягнуло 18%. Федеральні дані раніше показали, що після завершення дії розширених податкових пільг на страхові внески наприкінці 2025 року кількість учасників бірж ACA знизилася на 12% — уперше за сім років.

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Субсидії та страхові внески

Спад збігся в часі із завершенням дії посилених субсидій, запроваджених у період пандемії COVID-19, а також з іншими змінами політики адміністрації президента Дональда Трампа. Бюджетне управління Конгресу в липні прогнозувало, що через втрату розширених субсидій кількість учасників бірж ACA може повернутися до допандемічного рівня.

Нью-Мексико стало єдиним штатом, де кількість зареєстрованих у планах ACA зросла: штат замінив федеральні субсидії власним фінансуванням. Старший дослідник програми KFF з питань ACA Джастін Ло зазначив, що на початку року 17% учасників опитування KFF вважали, що не зможуть сплатити всі страхові внески у 2026 році.

Червневі дані ще не враховують очікуваного скорочення після оголошення адміністрації Трампа про скасування планів ObamaCare для 760 тис. людей через випадки ймовірного шахрайства. Водночас загальна кількість учасників індивідуального ринку все ще приблизно на 7 млн перевищує рівень 2019 року, до запровадження розширених субсидій.

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