У США кількість учасників SNAP за рік скоротилася на 13% — The Guardian

У США кількість людей, які отримують продовольчу допомогу за програмою SNAP, знизилася на 13% за рік — із 41,6 млн у липні 2025 року до 36,5 млн у червні 2026-го. Такі дані Міністерства сільського господарства США наводить The Guardian.

Скорочення відбулося після запровадження адміністрацією президента Дональда Трампа нових обмежень у програмі, яка надає допомогу на купівлю продуктів. Республіканці, зокрема Трамп і міністерка сільського господарства Брук Роллінз, називають ці зміни стимулом до працевлаштування. Водночас посадовці штатів, некомерційні організації та люди, які стикаються з нестачею їжі, заявляють, що нові правила ускладнюють сім’ям доступ до харчування.

Нові вимоги до отримувачів допомоги

Раніше вимога працювати щонайменше 20 годин на тиждень стосувалася працездатних людей віком від 18 до 54 років без утриманців молодших за 18 років. За новими правилами вона поширюється на осіб віком від 18 до 64 років, які не мають утриманців молодших за 14 років. Вони мають займатися оплачуваною роботою або волонтерством щонайменше 20 годин на тиждень.

Закон One Big Beautiful Act також передбачив, що від жовтня штати мають покривати 75% адміністративних витрат SNAP замість попередніх 50%. Бюджетне управління Конгресу США прогнозувало, що зміни в програмі зменшать видатки приблизно на 187 млрд доларів упродовж 10 років.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Звернення до продовольчих банків

В Аризоні кількість учасників SNAP між липнем 2025-го та червнем 2026 року зменшилася на 50%, а в Кентуккі — на 6%. Губернатор Кентуккі Енді Бешир у листі до Роллінз висловив занепокоєння, що через зміни в SNAP більше жителів штату, зокрема дітей і літніх людей, можуть голодувати.

Рада продовольчих банків Мічигану повідомила, що після набуття чинності обмеженнями її гаряча лінія почала отримувати більш ніж утричі більше звернень щодня. Того тижня організація тимчасово призупинила її роботу через великий наплив дзвінків. У Feed Louisville у штаті Кентуккі заявили, що наприкінці дня полиці з продовольством тепер залишаються порожніми.

У Міністерстві сільського господарства США заявили, що кількість одержувачів допомоги постійно змінюється і не може бути показником впливу однієї конкретної політики. Водночас із жовтня 2027 року штати з рівнем помилок у виплатах понад 6% також мають частково фінансувати виплати SNAP. За поясненням міністерства, цей показник не є оцінкою шахрайства.

Читай нас у