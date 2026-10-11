У США кількість випадків кору перевищила 4 тисячі — The Hill

У США кількість зареєстрованих цього року випадків кору сягнула 4080 у 47 штатах і Вашингтоні. Понад чверть усіх інфекцій — 1105 випадків — зафіксували у Пенсильванії, повідомляє The Hill із посиланням на дані Центрів контролю та профілактики захворювань США.

Пенсильванія має найбільшу кількість випадків

Пенсильванія випереджає Південну Кароліну, де зареєстрували 670 випадків, більш ніж на 400 інфекцій. За даними видання, цей спалах став найбільшим у штаті за понад 35 років.

CDC характеризують кір як дуже заразне вірусне захворювання та зазначають, що найкращим захистом є дві дози вакцини MMR. Департамент охорони здоров’я Пенсильванії повідомляє, що дві дози вакцини на 97% ефективні для довічного захисту від кору.

Вікова структура та дані про смерті

За даними CDC, 42% випадків кору у США у 2026 році припали на дітей віком від 5 до 19 років. Ще 17% хворих — діти віком до 5 років, а 40% — люди віком понад 20 років.

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У країні від початку року зафіксували 42 окремі спалахи кору, причому зі спалахами пов’язують 96% підтверджених випадків. Для порівняння, за весь 2025 рік у США зареєстрували 2289 випадків у 45 штатах і Вашингтоні.

Департамент охорони здоров’я Пенсильванії повідомив про п’ять смертей, пов’язаних із кором, станом на останнє оновлення CDC. Водночас CDC у загальнонаціональному підрахунку вказує на дві смерті. За даними The Hill, ця розбіжність стала предметом публічної суперечки між губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро та міністром охорони здоров’я США Робертом Ф. Кеннеді-молодшим щодо критеріїв, за якими смерть пов’язують із кором.

У базі CDC не зазначено, де і коли сталися смерті, тому неможливо встановити, чи враховані в федеральному підрахунку випадки з Пенсильванії. Видання також зазначає, що жоден інший штат цього року не зафіксував смерть від кору.

У штаті Нью-Йорк, де зареєстрували 97 випадків проти 26 у 2025 році, губернаторка Кеті Гокул у понеділок оголосила перший у 2026 році загальнодержавний режим надзвичайної ситуації через триваючий спалах кору.

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