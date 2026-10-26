У США Комі висунули нові обвинувачення у справі про оборонну інформацію — CNBC

У США колишньому директору ФБР Джеймсу Комі висунули нові федеральні кримінальні обвинувачення у справі про передавання інформації, що стосується національної оборони. Обвинувальний акт оприлюднили в понеділок у Федеральному окружному суді США у Вашингтоні, повідомляє CNBC.

Суть обвинувачень

За даними судового документа, Комі обвинувачують у свідомому передаванні відомостей, пов’язаних із національною обороною, особі, яка не мала права їх отримувати. Також йому інкримінують змову з іншими людьми з метою порушити закон про заборону поширення такої інформації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

В обвинувальному акті стверджується, що Комі через одного чи кількох співзмовників доручив неназваній особі передати інформацію щодо національної оборони репортерові загальнонаціонального новинного видання.

Третя справа проти Комі

CNBC зазначає, що це вже третій випадок висунення Джеймсу Комі федеральних кримінальних обвинувачень. Раніше він очолював Федеральне бюро розслідувань. Президент Дональд Трамп звільнив Комі з посади директора ФБР у 2017 році.

Читай нас у