У США лише 43% виборців підтримують переобрання свого конгресмена — The Hill

У США 43% виборців вважають, що їхній власний представник у Палаті представників заслуговує на переобрання. Це найнижчий показник у вимірюваннях Gallup, які ведуться з 1994 року, повідомляє The Hill.

Ще менше респондентів — 15% — заявили, що на переобрання заслуговує більшість чинних членів Конгресу США. Для цього показника Gallup також зафіксував рекордно низький рівень. Опитування оприлюднили менш ніж за тиждень до проміжних виборів у США.

Результати за партійною належністю

Серед виборців-республіканців 51% вважає, що їхній власний представник заслуговує на новий термін. Таку думку поділяють 45% демократів і 36% незалежних виборців.

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Щодо переобрання більшості членів Конгресу розрив між групами більший: це підтримали 29% республіканців, 11% демократів і 9% незалежних. У Gallup наголосили, що дослідження не встановлювало, чи представляє конкретного респондента республіканець або демократ у Палаті представників. Тож результати не дають змоги визначити, представники якої партії стикаються з більшою опозицією виборців.

Схвалення роботи Конгресу

Роботу 119-го Конгресу США схвалюють 14% американців. За даними Gallup, це найнижчий рівень схвалення напередодні проміжних виборів у серії спостережень, що триває з 1974 року. Водночас найнижчий показник за весь період вимірювань становив 9% у 2013 році.

Роботу Конгресу позитивно оцінюють 29% республіканців і 4% демократів. Опитування проводили телефоном з 1 до 19 жовтня серед випадкової вибірки з 1200 дорослих американців, зокрема 1057 зареєстрованих виборців. Похибка становить близько 4 відсоткових пунктів за рівня довіри 94%.

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