У США мають розпочати відбір присяжних у справі стрільця з Баффало — The Guardian

У Баффало, штат Нью-Йорк, у вівторок мають розпочати відбір присяжних для федерального судового процесу над Пейтоном Ґендроном, який у 2022 році вбив 10 людей у супермаркеті Tops Friendly Markets. У межах цього процесу обвинуваченому може загрожувати смертна кара, повідомляє The Guardian.

Ґендрон уже відбуває довічне ув'язнення за обвинуваченнями штату Нью-Йорк у вбивстві. На федеральному рівні йому висунули понад два десятки обвинувачень у злочинах на ґрунті ненависті, а також понад десяток обвинувачень, пов'язаних зі зброєю.

Позиція захисту

Захист не планує оспорювати провину Ґендрона. Натомість його адвокати мають намір переконувати присяжних не призначати йому смертну кару. Офіс федеральних державних захисників заявив, що представить у суді докази пом'якшувальних обставин, які присяжні мають врахувати, ухвалюючи рішення щодо покарання.

Родичі загиблих і ті, хто вижив, по-різному ставляться до можливого смертного вироку. Членкиня міської ради Баффало Зенета Евергарт, син якої Заїр пережив напад, зазначила, що життя трьох уцілілих після стрілянини безповоротно змінилося.

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Напад у супермаркеті

14 травня 2022 року 18-річний Ґендрон приїхав до Баффало з міста Конклін, подолавши понад 320 кілометрів. У супермаркеті на Джефферсон-авеню він зробив приблизно 60 пострілів із напівавтоматичної гвинтівки по працівниках і покупцях, а після виходу з магазину здався поліції.

Усі 10 загиблих були чорношкірими людьми віком від 32 до 86 років. Слідчі виявили дописи у соцмережах та інші тексти, у яких Ґендрон описував підготовку нападу, спрямованого на залякування людей, які не є білими та нехристиянами. У цих матеріалах він також поширював необґрунтовану теорію так званого великого заміщення.

За даними The Guardian, напад у Баффало вважають найсмертоноснішою стріляниною, спрямованою проти чорношкірих людей, у сучасній історії США.

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