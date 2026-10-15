У США на виборчу рекламу витратили понад 10 млрд доларів — RMF24

У США на рекламу, пов’язану з проміжними виборами, запланованими на 3 листопада, вже витратили понад 10 млрд доларів. Як повідомляє RMF24, витрати на виборчу рекламу можуть перевищити показник президентської кампанії 2024 року.

За даними, на які посилається видання, упродовж виборчого циклу республіканці витрачають на рекламу приблизно на 11% більше, ніж демократи. Менш ніж за три тижні до голосування їхня перевага становила близько 133 млн доларів.

Найдорожчі виборчі перегони

Найбільші рекламні витрати припадають на сенатські перегони в Техасі, де сума може сягнути приблизно 500 млн доларів. Високі витрати пов’язані з кількома етапами кампанії: праймеріз Республіканської партії за участю трьох кандидатів, другим туром, праймеріз Демократичної партії та нинішнім протистоянням Кена Пакстона і Джеймса Таларіко.

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Найдорожчою кампанією на рівні штату за обсягом рекламних витрат залишається боротьба за посаду губернатора Каліфорнії. Її вартість оцінюють приблизно у 346 млн доларів, з яких близько 210 млн доларів витратив мільярдер Том Стаєр, який програв червневі праймеріз демократів.

Прогноз до 11,6 млрд доларів

Найбільшим окремим рекламодавцем може стати Senate Leadership Fund — пов’язаний із Республіканською партією суперкомітет політичної дії. Організація планує витратити на рекламу близько 310 млн доларів, а сукупні витрати її та шести пов’язаних структур можуть становити приблизно 643 млн доларів.

У червні компанія AdImpact прогнозувала, що загальні витрати на рекламу під час проміжних виборів 2026 року сягнуть 11,6 млрд доларів. Для порівняння, перед президентськими виборами 2024 року на таку рекламу витратили 11,2 млрд доларів, а під час попередніх проміжних виборів 2022 року — 8,9 млрд доларів.

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