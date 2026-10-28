У США Ншиміє визнали винним у лжесвідченні та перешкоджанні правосуддю — Al Jazeera

Федеральні присяжні в Бостоні, штат Массачусетс, визнали 55-річного громадянина США руандійського походження Еріка Ншиміє винним за чотирма епізодами лжесвідчення та одним епізодом перешкоджання правосуддю, повідомляє Al Jazeera.

Свідчення у справі Теганеї

За даними обвинувачення, Ншиміє збрехав під час процесу 2019 року у справі Жана Леонарда Теганеї — свого колишнього сусіда по кімнаті в медичному університеті. Теганею згодом засудили за сприяння вчиненню геноциду. Тоді Ншиміє заявляв, що ані він, ані Теганея не брали участі у вбивствах і зґвалтуваннях тутсі в Бутаре, де вони навчалися.

У 2024 році слідчі Міністерства внутрішньої безпеки США затримали Ншиміє в його будинку в штаті Огайо. За версією обвинувачення, він також збрехав їм під час розмови про своє перебування в Руанді в період геноциду. Ншиміє переїхав до США через кілька років після насильства та набув американського громадянства у 2009 році.

Спочатку йому також інкримінували шахрайство з імміграційними документами, оскільки, за даними прокурорів, він заперечував причетність до геноциду перед імміграційними посадовцями. Прокуратура відкликала це обвинувачення до початку судового процесу.

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Позиції сторін

Свідки з Руанди заявили присяжним, що пам’ятають участь Ншиміє у вбивствах та іншому насильстві проти тутсі в Бутаре у 1994 році. Інші свідки стверджували, що він належав до прогутуського Національного революційного руху за розвиток і воєнізованого угруповання «Інтерахамве».

Захист наполягав, що Ншиміє не був фігурантом національних і міжнародних судових процесів після геноциду, зокрема Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди та системи правосуддя гачача. Адвокати також вказували на суперечності у свідченнях очевидців і наводили показання людей, які говорили, що Ншиміє перебував у Кігалі та інших частинах країни.

Клопотання про звільнення

Після оголошення вердикту адвокати Ншиміє попросили суд зарахувати до можливого покарання два з половиною роки, які він уже провів під вартою. Вони заявили, що цей строк перевищує звичайне покарання за злочини, за якими його визнали винним, і просили звільнити підсудного.

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