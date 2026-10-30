У США обшукали помешкання конгресвумен Омар — Der Spiegel

У США агенти на світанку провели обшук у помешканні конгресвумен-демократки Ільхан Омар. Про це 30 жовтня повідомило Der Spiegel. Видання назвало обшук ескалацією атак на політикиню.

Обшук у помешканні Омар

У матеріалі Омар названо сомалійською іммігранткою. За формулюванням Der Spiegel, дії агентів стали частиною кампанії проти представниці Демократичної партії.

Матеріал підготував кореспондент Марк Пітцке, який повідомляє з Нью-Йорка. Публікацію віднесено до теми проміжних виборів у США 2026 року.

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Заява про депортацію

Der Spiegel також пише, що Дональд Трамп хоче депортувати Омар. Видання вважає обшук можливим передвісником того, що може загрожувати іншим критикам Трампа. Це є оцінкою Der Spiegel, а не встановленим наслідком обшуку.

У підписі до фотографії Омар наведено її цитату: «Gott gibt einem nicht mehr, als man bewältigen kann».

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