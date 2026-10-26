У США оскаржили політику адміністрації Трампа щодо біженців — The Hill

У штаті Массачусетс у США правозахисні організації та четверо біженців подали колективний позов проти адміністрації президента Дональда Трампа. Позивачі оскаржують три заходи, які, за їхніми словами, перешкоджають біженцям отримати статус постійного жителя та прискорюють процедуру припинення їхнього законного статусу.

Як повідомляє The Hill, у позові Міністерство внутрішньої безпеки США та Службу громадянства й імміграції США звинувачують у порушенні федерального імміграційного законодавства. Позивачі стверджують, що сукупність цих дій залишає біженців у «правовій невизначеності».

Повторні перевірки та призупинені заяви

У листопаді адміністрація Трампа наказала імміграційним службовцям повторно перевірити всіх біженців, яких допустили до США за адміністрації Джо Байдена. Через це розгляд усіх заяв на отримання статусу постійного жителя було призупинено на невизначений термін.

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Представники позивачів назвали повторні співбесіди безпідставним пошуком. Вони наголосили, що біженці належать до категорій іммігрантів, яких ретельно перевіряють перед в'їздом до країни.

Строк на оскарження скоротили утричі

Раніше цього місяця Міністерство внутрішньої безпеки також запровадило правило, яке скорочує строк на оскарження запропонованого припинення статусу біженця з 30 до 10 днів. Відомство пояснило зміну необхідністю відновити цілісність імміграційної системи, захищати національну безпеку та запобігати шахрайству.

Позивачі вважають, що десятиденного строку недостатньо для оскарження рішення, а отже це порушує їхнє право на належну правову процедуру. Позов подано від імені організацій, що захищають права біженців, а також вихідців з Афганістану, Колумбії, Ефіопії та Іраку, чиї заяви на постійне проживання досі перебувають на розгляді. Вони просять федерального суддю призупинити дію оскаржуваних заходів, зокрема нового правила щодо статусу біженців, на час судового розгляду.

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