У США перші дільниці на проміжних виборах закриються о 18:00 — The Hill
У США в день проміжних виборів до Конгресу перші виборчі дільниці закриються о 18:00 за східним часом. Попередні результати надходитимуть упродовж ночі, однак остаточний підрахунок у деяких штатах може тривати днями або тижнями. Як повідомляє The Hill, для контролю над Сенатом демократам потрібно здобути чотири місця, які нині належать республіканцям, а для контролю над Палатою представників — забезпечити чистий приріст трьох місць за рахунок республіканців.
Перші результати зі сходу США
Першими частково закриються дільниці в Кентуккі та Індіані; решта дільниць у цих штатах завершить роботу о 19:00. У цей самий час закриються дільниці в Джорджії, Південній Кароліні, Вермонті та Вірджинії, а також більшість дільниць у Флориді й Нью-Гемпширі. У Західній Вірджинії, Огайо та Північній Кароліні голосування завершиться о 19:30.
Головний аналітик Decision Desk HQ Джеффрі Скеллі зазначив, що результати зі східної частини США в перші години після закриття дільниць дадуть початкове уявлення про перебіг виборів. Особливу увагу, за його словами, приділятимуть Флориді, Джорджії, Індіані, Кентуккі, Північній Кароліні, Огайо, Південній Кароліні та Вірджинії. У цих штатах налічується майже 50 перегонів до Палати представників, які не вважаються безпечними для жодної з партій.
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Ключові перегони до Сенату
Найбільший потік результатів очікується в годину після 20:00, коли почнуть надходити дані з низки штатів. Зокрема, увага буде прикута до сенатських перегонів між республіканцем Майком Роджерсом і демократом Абдулом Ель-Сайєдом у Мічигані, сенаторкою-республіканкою Сьюзен Коллінз і демократом Троєм Джексоном у Мені, а також республіканцем Кеном Пакстоном і демократом Джеймсом Таларіко в Техасі.
О 21:00 повністю закриються дільниці, зокрема, в Айові, Міннесоті та Небрасці. У Монтані, Неваді та Юті голосування завершиться о 22:00, а Каліфорнія і штат Вашингтон закриють дільниці о 23:00. Останніми, опівночі за східним часом, голосування завершать Гаваї та Аляска; на частині Аляски дільниці працюватимуть до 01:00. Через доставлення бюлетенів із віддалених районів підрахунок в Алясці може затягнутися.
За даними видання, контроль над Палатою представників в останніх виборчих циклах визначали через кілька днів після дня голосування. Скеллі також вважає, що підсумок боротьби за Сенат може стати відомим пізніше, ніж результат виборів до нижньої палати Конгресу.