У США перші дільниці на проміжних виборах закриються о 18:00 — The Hill

У США в день проміжних виборів до Конгресу перші виборчі дільниці закриються о 18:00 за східним часом. Попередні результати надходитимуть упродовж ночі, однак остаточний підрахунок у деяких штатах може тривати днями або тижнями. Як повідомляє The Hill, для контролю над Сенатом демократам потрібно здобути чотири місця, які нині належать республіканцям, а для контролю над Палатою представників — забезпечити чистий приріст трьох місць за рахунок республіканців.

Перші результати зі сходу США

Першими частково закриються дільниці в Кентуккі та Індіані; решта дільниць у цих штатах завершить роботу о 19:00. У цей самий час закриються дільниці в Джорджії, Південній Кароліні, Вермонті та Вірджинії, а також більшість дільниць у Флориді й Нью-Гемпширі. У Західній Вірджинії, Огайо та Північній Кароліні голосування завершиться о 19:30.

Головний аналітик Decision Desk HQ Джеффрі Скеллі зазначив, що результати зі східної частини США в перші години після закриття дільниць дадуть початкове уявлення про перебіг виборів. Особливу увагу, за його словами, приділятимуть Флориді, Джорджії, Індіані, Кентуккі, Північній Кароліні, Огайо, Південній Кароліні та Вірджинії. У цих штатах налічується майже 50 перегонів до Палати представників, які не вважаються безпечними для жодної з партій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ключові перегони до Сенату

Найбільший потік результатів очікується в годину після 20:00, коли почнуть надходити дані з низки штатів. Зокрема, увага буде прикута до сенатських перегонів між республіканцем Майком Роджерсом і демократом Абдулом Ель-Сайєдом у Мічигані, сенаторкою-республіканкою Сьюзен Коллінз і демократом Троєм Джексоном у Мені, а також республіканцем Кеном Пакстоном і демократом Джеймсом Таларіко в Техасі.

О 21:00 повністю закриються дільниці, зокрема, в Айові, Міннесоті та Небрасці. У Монтані, Неваді та Юті голосування завершиться о 22:00, а Каліфорнія і штат Вашингтон закриють дільниці о 23:00. Останніми, опівночі за східним часом, голосування завершать Гаваї та Аляска; на частині Аляски дільниці працюватимуть до 01:00. Через доставлення бюлетенів із віддалених районів підрахунок в Алясці може затягнутися.

За даними видання, контроль над Палатою представників в останніх виборчих циклах визначали через кілька днів після дня голосування. Скеллі також вважає, що підсумок боротьби за Сенат може стати відомим пізніше, ніж результат виборів до нижньої палати Конгресу.

Читай нас у