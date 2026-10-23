У США під час повеней людей рятують із дахів — The Guardian

У регіоні Чотири Кути на заході США сильні повені спричинили евакуацію жителів, порятунок людей із дахів будинків і непроїзні дороги. У низинних районах Колорадо та Нью-Мексико мешканцям наказали евакуюватися, а в інших місцевостях порадили залишатися на місці, доки рівень води не знизиться, повідомляє The Guardian.

Евакуація у Нью-Мексико

У місті Фармінгтон, найбільшому місті регіону Чотири Кути, приблизно 600 домогосподарствам наказали евакуюватися. Райони вздовж річки Сан-Хуан закрили через підвищення рівня води.

За словами речника округу Сан-Хуан Девіна Нілі, Національна гвардія Нью-Мексико вночі та протягом п’ятниці рятувала людей за допомогою човнів, гелікоптерів і амфібійної техніки. Рятувальники забирали людей із дахів та виводили їх із будинків, де рівень води сягав від одного до півтора метра.

Нілі повідомив, що небо почало прояснюватися, однак річки продовжували підніматися та перевищили прогнозовані максимальні рівні. Кількість врятованих людей у джерелі не уточнюється.

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Наслідки в сусідніх штатах

На південному заході Колорадо до ліквідації наслідків повені також залучили Національну гвардію. Підвищення рівня води стало причиною обов’язкової евакуації вздовж чотирьох річок, зокрема Сан-Хуан у районі Пагоса-Спрінгс. Офіс шерифа округу Арчулета закликав людей залишатися вдома, оскільки багато доріг залишалися непроїзними та небезпечними для подорожей.

Губернатор Колорадо Джаред Поліс оголосив режим надзвичайної ситуації у 11 округах через сильні дощі та повені на південному заході штату. У сусідньому окрузі Ріо-Гранде вода оточила трейлери в кемпінгу, а в інших місцях частково занурила вантажівки.

У місті Гаррікейн на крайньому південному заході Юти після оголошення надзвичайної ситуації почали прибирати наслідки негоди. Червоно-коричнева повенева вода дісталася приблизно 80 будинків у житловому кварталі та 50 автофургонів у парку для них.

Повені стали черговим наслідком двох місяців сильних дощів, які завершили літню посуху в регіоні. Метеорологиня Національної метеорологічної служби Кейт Ебботт зазначила, що через насичений вологою ґрунт нові опади можуть спричинити подальші підтоплення.

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