У США підрядника звинуватили у передачі таємних даних журналістці — TimesLIVE

Міністерство юстиції США звинуватило 42-річного урядового підрядника Іана Брінксмана в незаконній передачі інформації, що стосується національної оборони, журналістці, з якою він мав романтичні стосунки. Федеральне бюро розслідувань затримало Брінксмана 23 жовтня після обшуку в його будинку у Вашингтоні, повідомляє TimesLIVE.

Обвинувачення Мін’юсту США

За версією прокуратури, Брінксман отримував секретні відомості поза межами своїх посадових обов’язків і передавав їх партнерці, знаючи про її намір оприлюднити інформацію. Йому висунули обвинувачення в незаконній передачі відомостей, пов’язаних із національною обороною.

Прокурори заявили, що Брінксман мав допуск до цілком таємної інформації, коли працював у державній установі США. Пізніше він був розробником системної інтеграції у приватного підрядника, який працював з тією самою установою. Федеральний захисник, який представляє Брінксмана, відмовився від коментарів.

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Матеріали слідства

У присяжній заяві агента ФБР зазначено, що Брінксман неодноразово отримував доступ до секретних розвідувальних звітів, а потім спілкувався з журналісткою. Слідчі посилаються на телефонні записи, журнали доступу до баз даних, дані про проходи за перепусткою, електронне листування та інші докази.

У документах журналістку позначено як «Особа 1». Слідчі стверджують, що щонайменше п’ять її матеріалів, опублікованих на Substack у 2026 році, містили інформацію, яка відповідала змісту секретних звітів, зокрема документів із грифом «цілком таємно».

У заяві ФБР наведено цитату з вересневого матеріалу про збір коштів. Такий самий текст міститься у публікації від 28 вересня в онлайн-розсилці Capital & Empire, авторкою якої є Аїда Чавес. У профілі Чавес зазначено, що до запуску розсилки вона працювала в The Nation та інших медіа. На запит про коментар вона оперативно не відповіла. Компанія Deloitte та Державний департамент США також не надали негайних коментарів.

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