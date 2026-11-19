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У місті Атланта (штат Джорджія, США) на арці музею Millennium Gate вивісили великий російський триколор на честь посла рф у США Олександра Дарчієва, який помер 11 листопада. Однак після критики з боку українських дипломатів та протестів місцевих жителів прапор демонтували.

Ініціатором встановлення прапора став президент і засновник музею Millennium Gate Родні Кук-молодший, який також очолює Комісію США з образотворчого мистецтва, а в червні очолював американську делегацію на економічному саміті в Санкт-Петербурзі. У музеї пояснили цей крок «дипломатичним звичаєм» вшанування акредитованих у США послів та «культурною дипломатією», а також заявили, що померлий дипломат нібито сприяв звільненню 540 військовополонених.

Розміщення російської символіки викликало різку реакцію України. Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік наголосив, що цей жест є болісним для українців, зокрема для української громади в Атланті, чиї рідні живуть під постійною загрозою російських ракетних і дронових ударів.

Біля музею також вийшли на протест обурені місцеві мешканці, зокрема ветеран американської армії з українським прапором. У середу, 18 листопада, близько 14:30 за місцевим часом підрядник зняв російський триколор під оплески присутніх, хоча сам Родні Кук заявив, що демонтаж нібито був запланований заздалегідь.

Джерело: Axios.

Посол Росії у Сполучених Штатах Олександр Дарчієв помер на 67-му році життя 11 листопада. Його призначено було лише рік тому.

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