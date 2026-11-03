У США почали кримінальне розслідування ймовірної виборчої схеми на Алясці — Dawn

Федеральні органи США почали кримінальне розслідування на тлі звинувачень у можливій схемі на виборах до Сенату на Алясці. Як повідомляє Dawn, влада не пояснила юридичних підстав розслідування.

Кандидатку від Демократичної партії Мері Пелтолу, яка змагається з чинним сенатором-республіканцем Деном Салліваном, звинувачують у залученні до перегонів іншого кандидата з таким самим ім’ям. Йдеться про Деніела Дж. Саллівана-молодшого. За даними The New York Times, кампанія Пелтоли нібито допомогла організувати його участь у перегонах, щоб заплутати виборців і відібрати голоси у чинного сенатора. Пелтола заявила, що не знала про це.

Суд відхилив звернення Трампа

Президент Дональд Трамп намагався наперед оскаржити результати голосування на Алясці, де боротьба за місце в Сенаті може вплинути на контроль над Конгресом. Федеральний суддя у неділю відхилив це звернення, однак тиск з боку адміністрації Трампа, за даними джерела, тривав.

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У бюлетені чинного сенатора позначено як зареєстрованого республіканця та чинного посадовця. Деніел Дж. Салліван-молодший не має вказаної партійної належності. Працівники виборчих дільниць заздалегідь підготувалися відповідати на запитання виборців щодо двох кандидатів зі схожими іменами.

Реакція виборців

Опитані AFP виборці в Анкориджі, де в понеділок тривало дострокове голосування, переважно не вважали ситуацію визначальною для свого вибору. Республіканка Рей Гарт сказала, що присутність у бюлетені двох кандидатів на ім’я Ден Салліван потенційно може заплутати людей, однак, на її думку, більшість виборців розуміє різницю між ними.

Незалежний виборець Дейл Браун назвав імовірну схему аморальною, хоча й зазначив, що вона технічно не є незаконною. Він проголосував за демократів, пояснивши свій вибір невдоволенням інфляцією за президентства Трампа. Інші виборці говорили про вартість життя, скорочення популяції лосося, надмірний вилов риби, зміну клімату та видобуток нафти в штаті.

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