У Лос-Анджелесі, США, 28 жовтня починається відбір присяжних у справі проти Meta Platforms і Snap. Дві позивачки стверджують, що користування соціальними мережами спричинило в них серйозні проблеми з психічним здоров’ям. Як повідомляє Channel NewsAsia, це другий у США судовий процес за індивідуальними позовами, у яких компанії звинувачують у навмисному проєктуванні платформ так, щоб вони викликали залежність.

Позови двох користувачок

Позивачки, зазначені в судових документах як 16-річна S.J. з Іллінойсу та 18-річна K.D.B. з Міссісіпі, заявили, що почали користуватися YouTube у віці трьох-чотирьох років, а іншими платформами — приблизно з дев’яти років. За їхніми твердженнями, автовідтворення, нескінченне гортання та інші функції спонукали їх до нав’язливого користування сервісами.

Позивачки пов’язують це з депресією, тривожністю та розладами харчової поведінки. Вони також описували, що годинами не спали, гортаючи соцмережі, втрачали концентрацію на заняттях і завдавали собі ушкоджень, використовуючи способи, показані у відео. Вони вимагають компенсаційних і штрафних відшкодувань, суми яких не розголошуються.

Хто залишився відповідачем

Спочатку позови також були подані проти TikTok і YouTube, що належить Alphabet. До початку слухань обидві позивачки врегулювали претензії з TikTok і YouTube, а позивачка з Іллінойсу — також із Meta. Нинішній процес стосується претензій обох позивачок до Snap та претензій жительки Міссісіпі до Meta.

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Очікується, що процес триватиме кілька тижнів. Свідчення можуть дати генеральний директор Meta Марк Цукерберг, керівник Instagram Адам Моссері та генеральний директор Snap Еван Шпігель. Meta і Snap просили суддю Вищого суду Лос-Анджелеса Керолін Кул розділити справи на два окремі процеси, заявляючи, що спільний розгляд може заплутати присяжних. Рішення щодо цього клопотання ще не ухвалено.

Позиції компаній і значення справи

У Meta заявили, що не погоджуються зі звинуваченнями та протягом десятиліття впроваджують механізми захисту на своїх платформах. Представник компанії зазначив, що на психічне здоров’я молодої людини впливають багато чинників. Snap наполягає, що Snapchat відрізняється від традиційних соцмереж, оскільки не відкривається стрічкою дописів, і заявляє про наявність запобіжників для користувачів.

Справи S.J. і K.D.B. є тестовими серед понад 3 тисяч позовів, об’єднаних у Вищому суді Лос-Анджелеса. У березні присяжні в Лос-Анджелесі в іншій справі визнали Meta та YouTube недбалими й присудили позивачці 6 млн доларів. Meta оскаржує це рішення, посилаючись, зокрема, на розділ 230 Закону США про пристойність у комунікаціях, який загалом захищає онлайн-платформи від відповідальності за контент користувачів.

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