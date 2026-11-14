У США пояснили причину масштабного збою в управлінні повітряним рухом – BBC

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Несправність виникла під час модернізації комунікаційної мережі, коли мідний кабель замінювали на оптоволоконний. Через збій маршрутизатора перевантажилася частина системи обміну даними між авіадиспетчерами та літаками, що призвело до перебоїв в авіасполученні.

Міністр транспорту Шон Даффі заявив, що загальнонаціональна зупинка авіатранспорту в США, яка спричинила скасування тисяч рейсів, була спричинена проблемою після проведення заходів з модернізації мідного дроту.

Даффі заявив на пресконференції, що уряд США намагається з'ясувати, чи була проблема спричинена «некомпетентністю» компанії, яка проводила модернізацію, чи несправним обладнанням.

Уряд США не вважає, що це сталося в результаті кібератаки, хоча розслідування все ще триває, сказав Даффі.

За його словами, технічне обслуговування для переходу з мідного дроту на оптоволоконний проводилося підрядником під назвою L3Harris, компанією-постачальником технологій.

Він додав, що в США наразі «неймовірно стара телекомунікаційна система».

«Це був настільки старий дріт, що його припинили постачати», – сказав він.

Міністр транспорту пояснив, що роутер, з яким проводилися роботи, почав перевантажувати інші системи управління повітряним рухом та створював проблеми зі зв'язком з літаками, що змусило уряд США закрити повітряний простір з міркувань безпеки.

Браян Бедфорд, який очолює Федеральне управління цивільної авіації (FAA), заявив на тій самій пресконференції: «Ми не бачимо жодних доказів чогось зловісного та жодних доказів чогось, пов'язаного зі штучним інтелектом».

Зупинка авіаруху, що сталася вчора стала найдовшим подібним інцидентом з часів атак на США 11 вересня 2001 року, і очікується, що перебої з авіарухом триватимуть протягом декількох днів.

Про це інформує BBC.

Збої в авіасполученні зі США вплинули на роботу аеропортів Європи та Азії.

Канада запропонувала США допомогу через зупинку рейсів.

Загалом США скасували понад 3700 рейсів після збою авіасистеми.

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