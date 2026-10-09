У США понад 100 тисяч українців опинилися під загрозою депортації, —Politico

У США законодавці побоюються, що адміністрація президента Дональда Трампа може не продовжити заходи тимчасового захисту для українців, які перебувають у країні через війну. Якщо відповідне рішення не ухвалять, уже наступного місяця під загрозою депортації можуть опинитися понад 100 тисяч громадян України.

За даними видання, американська адміністрація має до 19 жовтня вирішити, чи продовжувати тимчасовий захищений статус для понад 100 тисяч українців, які проживають у США через повномасштабну війну.

Законодавці від обох партій сподіваються, що президент США Дональд Трамп продовжить дію відповідного дозволу. Водночас деякі чиновники обговорюють альтернативний сценарій, за якого адміністрація не ухвалюватиме формального рішення про скасування захисту.

У такому разі статус може завершитися без офіційного припинення програми, що, за описаним у матеріалі механізмом, автоматично продовжить його дію ще на шість місяців.

Однак це може поставити українців у невизначене становище. Вони зможуть залишатися у США щонайменше ще пів року, але їхній подальший статус залежатиме від наступних рішень американської влади.

Подібна ситуація вже виникала у вересні з громадянами Сальвадора.

Один із помічників конгресмена, коментуючи дискусії щодо українців, заявив, що потенційна політична реакція на їхню депортацію може вплинути на рішення адміністрації.

«Значна політична реакція, яка буде за спробою адміністрації депортувати українців, є тут важливим фактором. Залишати їх у підвішеному стані, як Сальвадор, — це помилково, але такий шлях цілком може бути обраний адміністрацією», — сказав помічник.

Він та ще одна людина, обізнана з обговореннями в Конгресі, повідомили, що законодавці розглядали такий сценарій як прийнятніший за альтернативу.

Деякі прихильники жорсткої міграційної політики в Конгресі наполягають на припиненні всіх програм тимчасового захисту. Вони прямо не виокремлюють Україну, але заявляють, що статус, який формально має бути тимчасовим, для українців та громадян інших країн нерідко продовжується на невизначений термін.

На думку прихильників такого підходу, це може позбавляти американців робочих місць.

Водночас частина республіканців і багато демократів підтримують продовження тимчасового захисту для українців. Отже, питання подальшого перебування понад 100 тисяч громадян України у США залишається предметом політичних дискусій.

Про це повідомляє Politico.

Водночас уряд Литви продовжив термін дії тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2028 року, однак запровадив обов'язкову вимогу для військовозобов'язаних осіб щодо підтвердження виконання військового обов'язку.

Для значної частини українців, які працюють у Польщі, країна поступово перестає бути лише місцем тимчасового працевлаштування. Все більше українських мігрантів розглядають Польщу як країну для тривалого або постійного проживання.

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