У США представили законопроєкт щодо пов’язаних з Епштейном фірм Волл-стріт — The Guardian

У США двопартійна група законодавців представила законопроєкт Epstein Wall Street Records Act, який передбачає перевірку фінансових компаній і керівників, пов’язаних із Джеффрі Епштейном. Ініціативу очолили сенаторка-демократка Елізабет Воррен і член Палати представників Роберт Гарсія; її також підтримав республіканець Томас Мессі, повідомляє The Guardian.

Повноваження регуляторів

У разі ухвалення закон зобов’яже регуляторів, зокрема Федеральну резервну систему та Комісію з цінних паперів і бірж США, розслідувати можливі порушення банківського, інвестиційного законодавства або норм щодо незаконного фінансування з боку компаній та посадовців, пов’язаних з Епштейном.

Регулятори також повинні будуть оприлюднювати документи щодо Епштейна та його соратників, передавати до Міністерства юстиції США інформацію про можливі кримінальні порушення, а також накладати штрафи або забороняти порушникам працювати у фінансовому секторі країни.

Воррен заявила, що Конгрес має забезпечити прозорість і відповідальність великих банків та їхніх керівників, які, за її словами, сприяли злочинам Епштейна. Джеффрі Епштейн помер у в’язниці 2019 року, очікуючи суду за обвинуваченнями у торгівлі дітьми з метою сексуальної експлуатації.

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Критика Barclays

Оголошення законопроєкту пролунало на тлі критики Воррен на адресу британського банку Barclays через відповідь на її запит щодо колишнього генерального директора Джеса Стейлі та його зв’язків з Епштейном.

Стейлі залишив посаду в Barclays у листопаді 2021 року після початку розслідування британських регуляторів щодо характеру його відносин з Епштейном. Управління з фінансового нагляду Великої Британії дійшло висновку, що їхні стосунки виходили за межі професійних. У 2023 році Стейлі заборонили працювати у фінансовому секторі Великої Британії за применшення цих зв’язків; він не зміг оскаржити це рішення в суді.

У липні Воррен та група демократів Палати представників звернулися до голови Barclays Найджела Гіґґінса з питаннями про перевірку Стейлі перед його призначенням у 2015 році. У відповіді банк зазначив, що Стейлі приховав інформацію про свої дії та характер відносин з Епштейном, а нові відомості стали публічними вже після його відставки. Barclays відмовився від коментарів щодо нової критики сенаторки.

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