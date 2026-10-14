У США призупинили переслідування ексаналітикині ЦРУ Сью Мі Террі — Channel NewsAsia

У США Міністерство юстиції погодилося призупинити кримінальне переслідування колишньої аналітикині ЦРУ та посадовиці Ради національної безпеки Білого дому Сью Мі Террі. Її обвинувачували в роботі незареєстрованою агенткою Південної Кореї. Як повідомляє Channel NewsAsia, прокуратура Південного округу Нью-Йорка призупинить обвинувачення, висунуті великим журі в липні 2024 року.

Умови угоди

За угодою про відтермінування кримінального переслідування справу остаточно закриють через 12 місяців, якщо Террі виконає визначені умови. Серед них — обмеження на поїздки та контакти з урядом Південної Кореї.

Умови викладені у чотиристорінковому повідомленні, поданому у вівторок до окружного суду США на Мангеттені. Міністерство юстиції не навело докладних причин рішення, зазначивши лише, що відтермінування переслідування найкраще відповідатиме інтересам США та Террі.

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Суть обвинувачень

В обвинувальному акті Террі закидали отримання подарунків від уряду Південної Кореї в обмін на просування позицій Сеула, передавання непублічної інформації співробітникам південнокорейської розвідки та сприяння контактам південнокорейських посадовців з їхніми американськими колегами. За версією слідства, її незареєстрована діяльність в інтересах Південної Кореї тривала з 2013 року протягом десяти років.

Террі не визнала неправомірних дій. Водночас у межах угоди вона підтвердила, що допомагала співробітникам південнокорейської розвідки, зокрема передала їм нотатки до зустрічі 2022 року між високопосадовцями Держдепартаменту США та експертами з корейської політики.

Вона також підтвердила отримання від представників південнокорейської розвідки дизайнерських сумок вартістю понад 9 200 доларів США, 19 обідів у дорогих ресторанах і 37 000 доларів США виплат на програму з питань політики щодо Кореї, якою керувала. Обвинувальний акт містив закиди щодо порушення Закону про реєстрацію іноземних агентів та змови з метою його порушення.

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