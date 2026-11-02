У США проводять фінальні мітинги перед виборами до Конгресу — Asharq Al-Awsat

У США демократи готують останні мітинги для мобілізації виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу, тоді як президент Дональд Трамп обрав для заключного виступу майданчик біля відбивального басейну меморіалу Лінкольна у Вашингтоні. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Серед демократичних заходів — виступи кандидатів до Сенату Джеймса Таларіко в Техасі та Адама Гамільтона в Канзасі. Трамп напередодні заявив, що республіканці переможуть на виборах.

Опитування перед голосуванням

За даними опитувань, демократи мають високі шанси здобути більшість у Палаті представників і можуть поборотися за контроль над Сенатом, де нині більшість мають республіканці. Контроль над Палатою представників дав би демократам можливість впливати на федеральний бюджет і очолювати комітети, що можуть розслідувати, зокрема, ймовірну корупцію за президентства Трампа та файли Епштейна.

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Остаточне опитування The New York Times/Siena, оприлюднене в неділю ввечері, показало лідерство демократів у семи найбільш конкурентних перегонах до Сенату. Водночас у п'яти з них розрив залишався в межах статистичної похибки. Демократичний сенатор Рафаель Ворнок охарактеризував настрій своєї партії як оптимізм із тривогою.

Витрати на кампанію

У проміжних виборах розігрується приблизно третина зі 100 місць у Сенаті. Достроково по країні проголосували рекордні 54 млн людей. На політичну рекламу в межах кампанії витратили близько 11 млрд доларів, значну частину коштів надали великі приватні донори.

Ілон Маск, якого видання називає близьким союзником Трампа, передав майже пів мільярда доларів на підтримку кандидатів-республіканців. Республіканці на чолі з Трампом у кампанії називали демократів комуністами, а кандидата до Сенату від Мічигану Абдула Ель-Сайєда — терористом.

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