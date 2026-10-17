У США проводять тисячі акцій No Kings на підтримку дострокового голосування — The Hill

У Сполучених Штатах 17 жовтня проводять тисячі протестів руху No Kings у межах загальнонаціонального дня дій на тлі початку дострокового голосування в багатьох штатах. Попередні загальнонаціональні акції коаліції No Kings були спрямовані проти президента Дональда Трампа та політики його адміністрації, повідомляє The Hill. Коаліція анонсувала заходи 17 жовтня минулого місяця як скоординовану кампанію з активізації участі у достроковому голосуванні.

Марш у Вашингтоні

У Вашингтоні учасники акції пройшли від Білого дому до Капітолію США з банером «Ваш голос — це ваш голос». Інші демонстранти тримали плакати з написами «Проамериканські, проти Трампа» та «Руки геть від мого голосу».

Заклики голосувати достроково

На акції в Далласі представниця місцевої громадської організації Texas Organizing Project Тереза Кокс закликала виборців Техасу голосувати достроково. Період дострокового голосування у штаті має розпочатися в понеділок. Вона також закликала громадян вивчати питання й кандидатів та самостійно ухвалювати поінформовані рішення.

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На мітингу в Атланті член міської ради Майкл Джуліан Бонд закликав учасників скористатися своїм громадянським обов’язком у період дострокового голосування. У штаті Джорджія він триває з 13 до 30 жовтня.

Попередні акції

У березні по всій країні відбулося понад 3 тисячі демонстрацій No Kings після рішення адміністрації Трампа розпочати військові операції проти Ірану. Організатори двох загальнонаціональних днів протестів торік заявляли, що в червні в акціях взяли участь приблизно 5 мільйонів людей, а в жовтні — 7 мільйонів.

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