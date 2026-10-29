У США рейтинг схвалення президента Трампа впав до 30% перед виборами — TIME

У США рейтинг схвалення президента Дональда Трампа на початку жовтня знизився до 30%, свідчить опитування Pew Research Center. Це найнижчий показник другого президентського терміну Трампа та один із найнижчих рівнів підтримки глави Білого дому напередодні проміжних виборів за останні десятиліття, повідомляє TIME. Востаннє президент мав зіставно низький рейтинг так близько до проміжних виборів у 1946 році — тоді главою держави був Гаррі Трумен.

Економіка та вартість життя

За даними опитування Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, дії Трампа в економіці схвалюють 26% дорослих американців. Лише 17% підтримують його підхід до вартості життя, а 28% — дії президента щодо війни в Ірані.

Професор Корнельського університету та співзасновник дослідницької компанії Verasight Пітер Еннс вважає, що низький рівень схвалення пов'язаний із підтримкою президентом непопулярних позицій. Він також зазначив, що американці пов'язують конфлікт в Ірані з надзвичайно високими цінами на бензин.

Для 84% зареєстрованих виборців економіка є дуже важливим питанням напередодні голосування, з'ясував Pew Research Center. Зовнішню політику дуже важливою назвали 57% респондентів.

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Ризики для республіканців

Партія президента зазвичай втрачає місця в Конгресі на проміжних виборах. Професор політичних наук Північно-Східного університету Костас Панагопулос зазначив, що виборці можуть прагнути партійного балансу у Вашингтоні, особливо коли одна політична сила контролює Білий дім і обидві палати Конгресу.

Водночас історичне правило має винятки. У 2002 році Республіканська партія Джорджа Буша-молодшого здобула місця і в Палаті представників, і в Сенаті; рейтинг схвалення президента перед виборами становив 63%. У 2022 році рейтинг Джо Байдена був на рівні 40%, республіканці отримали дев'ять місць у Палаті представників, однак демократи здобули одне місце в Сенаті.

Більшість опитувань щодо виборчих уподобань нині показують перевагу демократів над республіканцями. За даними PBS News/NPR/Marist, демократичні виборці виявляють більший ентузіазм щодо проміжних виборів: 91% проти 86% серед республіканців. Панагопулос припустив, що республіканці можуть втратити місця в обох палатах Конгресу, хоча результати залежатимуть також від кандидатів і фактичної явки виборців.

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