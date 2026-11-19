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У США затримали громадянина Росії Ігоря Дью, якого підозрюють у спробі шпигунства за технологічною компанією Palantir із Кремнієвої долини. Чоловік стежив за працівниками компанії, фотографував їхні ноутбуки та збирав інформацію про місця проживання співробітників.

Дью раніше навчався у спеціальній школі для підлітків із проблемною поведінкою, кілька років тому змінив прізвище, а у 2024 році був визнаний банкрутом у Росії. Ще торік він шукав роботу підсобним робітником на Камчатці та водієм у Москві.

У середу Міністерство юстиції США повідомило про затримання росіянина. Йому висунули обвинувачення у змові з метою діяльності як агента іноземного уряду, переслідуванні з перетином кордонів штатів та шахрайстві з документами.

За даними американського Мін'юсту, дії Дью були пов'язані зі стеженням і збором інформації про співробітників технологічної та оборонної компанії. В афідевіті ФБР зазначається, що куратори пояснили росіянину: компанія постачає зброю Україні.

Основні обставини справи:

Незаконний в'їзд до США. За даними ФБР, Дью прибув до Мексики 7 червня, а звідти незаконно перетнув американський кордон. До цього його завербували через Telegram для «роботи в США». На запитання, на кого він працюватиме, йому, за власними словами, відповіли: «На Родину».

Збір інформації про працівників. За завданням кураторів Дью фотографував ноутбуки співробітників компанії в кафе неподалік її офісу в Пало-Альто. Також він залишав поблизу власний увімкнений ноутбук, щоб куратори могли через нього зібрати дані з пристроїв працівників.

Стеження за адресами співробітників. Згодом Дью отримав у Telegram фотографії чотирьох працівників разом з адресами. Йому доручили переодягнутися в кур'єра служби доставки та з'ясувати, чи проживають вони за вказаними адресами.

Досьє та адреси. Під час обшуку 8 жовтня ФБР виявило блокнот із десятьма адресами. Щонайменше п'ять із них належали співробітникам компанії. Також правоохоронці знайшли досьє на трьох працівників.

Переслідування співробітниці. В афідевіті описано випадок від 3 вересня, коли Дью на автомобілі переслідував працівницю компанії приблизно 50 кілометрів. Жінка помітила стеження та викликала поліцію. Після розмови з правоохоронцями росіянин змінив автомобіль і телефон.

Під час обшуку у Дью вилучили 18 тисяч доларів, два ноутбуки, два iPhone, два російські паспорти та підроблені документи на ім'я Hugo Landry Johns.

За інформацією Bloomberg і NBC із посиланням на джерела, метою операції було стеження саме за компанією Palantir, офіс якої розташований у Пало-Альто.

На це, ймовірно, вказують і фотографії, долучені до заяви про злочин. Згідно з аналізом «Агентства», знімки були зроблені в кафе Verve на Університетській авеню, приблизно за 150 метрів від офісу Palantir.

Компанія розробляє технології, які використовують Збройні сили України. У 2023 році генеральний директор Palantir Алекс Карп заявив, що її програмне забезпечення забезпечує значну частину цілевказання української армії.

Водночас у матеріалах американського Мін'юсту йдеться про те, що куратори Дью пояснювали йому зв'язок компанії з постачанням зброї Україні.

25-річний Ігор Дью народився у Петропавловську-Камчатському, свідчать дані витоків. У дитинстві він мав прізвище Голоднюк. На нинішнє прізвище чоловік змінив його не пізніше листопада 2011 року. Про це свідчать дані про заміну водійського посвідчення у зв'язку зі зміною прізвища.

Голоднюк навчався у спеціальній школі для підлітків із девіантною поведінкою. У липні 2014 року видання повідомляло про його участь у масовій втечі з дитячого табору «Сокіл».

Мати Дью розповіла «Бі-бі-сі», що син навчався на юриста.

За даними витоків, у 2021–2022 роках він працював на «Автобазі» в селі Мільково, а у 2022 році — у компанії «КамчатскСтройЭнергосервис». Також Дью був зареєстрований як індивідуальний підприємець у сфері торгівлі через інтернет і поштові замовлення. За даними «СПАРК-Інтерфакс», у лютому 2024 року його підприємницьку діяльність припинили.

У 2024 році Дью визнали банкрутом.

Не пізніше початку 2025 року він розмістив резюме на сайті «Робота в Росії». Чоловік зазначив досвід роботи в ТОВ «Устькамчатрыба» та шукав посаду підсобного робітника. У резюме також вказав, що «готов к командировкам и к переобучению».

У липні 2025 року Дью опублікував резюме на HeadHunter, де шукав роботу асистентом або особистим сімейним водієм у Москві. Серед своїх навичок він зазначив ділове листування, організаторські здібності та знання англійської мови.

Про це повідомляють Bloomberg та NBC.

Нагадаємо, у Великій Британії 41-річного офіцера армії США, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, передали під варту американських військових.

У Брюсселі, Бельгія, працівники Європейської комісії та Європейського парламенту проходять тренінги з контршпигунства, під час яких моделюють способи отримання конфіденційних даних.

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