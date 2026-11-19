У США росіянина викрили на шпигунстві проти Palantir, він збирав дані працівників, — Bloomberg
У США затримали громадянина Росії Ігоря Дью, якого підозрюють у спробі шпигунства за технологічною компанією Palantir із Кремнієвої долини. Чоловік стежив за працівниками компанії, фотографував їхні ноутбуки та збирав інформацію про місця проживання співробітників.
Дью раніше навчався у спеціальній школі для підлітків із проблемною поведінкою, кілька років тому змінив прізвище, а у 2024 році був визнаний банкрутом у Росії. Ще торік він шукав роботу підсобним робітником на Камчатці та водієм у Москві.
У середу Міністерство юстиції США повідомило про затримання росіянина. Йому висунули обвинувачення у змові з метою діяльності як агента іноземного уряду, переслідуванні з перетином кордонів штатів та шахрайстві з документами.
За даними американського Мін'юсту, дії Дью були пов'язані зі стеженням і збором інформації про співробітників технологічної та оборонної компанії. В афідевіті ФБР зазначається, що куратори пояснили росіянину: компанія постачає зброю Україні.
Основні обставини справи:
- Незаконний в'їзд до США. За даними ФБР, Дью прибув до Мексики 7 червня, а звідти незаконно перетнув американський кордон. До цього його завербували через Telegram для «роботи в США». На запитання, на кого він працюватиме, йому, за власними словами, відповіли: «На Родину».
- Збір інформації про працівників. За завданням кураторів Дью фотографував ноутбуки співробітників компанії в кафе неподалік її офісу в Пало-Альто. Також він залишав поблизу власний увімкнений ноутбук, щоб куратори могли через нього зібрати дані з пристроїв працівників.
- Стеження за адресами співробітників. Згодом Дью отримав у Telegram фотографії чотирьох працівників разом з адресами. Йому доручили переодягнутися в кур'єра служби доставки та з'ясувати, чи проживають вони за вказаними адресами.
- Досьє та адреси. Під час обшуку 8 жовтня ФБР виявило блокнот із десятьма адресами. Щонайменше п'ять із них належали співробітникам компанії. Також правоохоронці знайшли досьє на трьох працівників.
- Переслідування співробітниці. В афідевіті описано випадок від 3 вересня, коли Дью на автомобілі переслідував працівницю компанії приблизно 50 кілометрів. Жінка помітила стеження та викликала поліцію. Після розмови з правоохоронцями росіянин змінив автомобіль і телефон.
Під час обшуку у Дью вилучили 18 тисяч доларів, два ноутбуки, два iPhone, два російські паспорти та підроблені документи на ім'я Hugo Landry Johns.
За інформацією Bloomberg і NBC із посиланням на джерела, метою операції було стеження саме за компанією Palantir, офіс якої розташований у Пало-Альто.
На це, ймовірно, вказують і фотографії, долучені до заяви про злочин. Згідно з аналізом «Агентства», знімки були зроблені в кафе Verve на Університетській авеню, приблизно за 150 метрів від офісу Palantir.
Компанія розробляє технології, які використовують Збройні сили України. У 2023 році генеральний директор Palantir Алекс Карп заявив, що її програмне забезпечення забезпечує значну частину цілевказання української армії.
Водночас у матеріалах американського Мін'юсту йдеться про те, що куратори Дью пояснювали йому зв'язок компанії з постачанням зброї Україні.
25-річний Ігор Дью народився у Петропавловську-Камчатському, свідчать дані витоків. У дитинстві він мав прізвище Голоднюк. На нинішнє прізвище чоловік змінив його не пізніше листопада 2011 року. Про це свідчать дані про заміну водійського посвідчення у зв'язку зі зміною прізвища.
Голоднюк навчався у спеціальній школі для підлітків із девіантною поведінкою. У липні 2014 року видання повідомляло про його участь у масовій втечі з дитячого табору «Сокіл».
Мати Дью розповіла «Бі-бі-сі», що син навчався на юриста.
За даними витоків, у 2021–2022 роках він працював на «Автобазі» в селі Мільково, а у 2022 році — у компанії «КамчатскСтройЭнергосервис». Також Дью був зареєстрований як індивідуальний підприємець у сфері торгівлі через інтернет і поштові замовлення. За даними «СПАРК-Інтерфакс», у лютому 2024 року його підприємницьку діяльність припинили.
У 2024 році Дью визнали банкрутом.
Не пізніше початку 2025 року він розмістив резюме на сайті «Робота в Росії». Чоловік зазначив досвід роботи в ТОВ «Устькамчатрыба» та шукав посаду підсобного робітника. У резюме також вказав, що «готов к командировкам и к переобучению».
У липні 2025 року Дью опублікував резюме на HeadHunter, де шукав роботу асистентом або особистим сімейним водієм у Москві. Серед своїх навичок він зазначив ділове листування, організаторські здібності та знання англійської мови.
Про це повідомляють Bloomberg та NBC.
Нагадаємо, у Великій Британії 41-річного офіцера армії США, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, передали під варту американських військових.
У Брюсселі, Бельгія, працівники Європейської комісії та Європейського парламенту проходять тренінги з контршпигунства, під час яких моделюють способи отримання конфіденційних даних.