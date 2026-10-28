У США розглянули вимогу не рахувати бюлетені 20 тисяч виборців Каліфорнії — Korea Herald

Федеральний суддя Девід Картер у Лос-Анджелесі, США, розглянув позов Міністерства юстиції США, яке просить заборонити Каліфорнії підраховувати поштові бюлетені понад 20 тисяч зареєстрованих виборців. Адміністрація президента Дональда Трампа стверджує, що ці люди, ймовірно, не є громадянами США. Після тригодинного слухання суддя не ухвалив рішення та повідомив, що оголосить його в середу, повідомляє Korea Herald.

Вимога Міністерства юстиції

Позов подали 15 жовтня — за кілька тижнів до проміжних виборів 3 листопада. Міністерство юстиції просить видати тимчасову судову заборону, яка не дозволить посадовцям Каліфорнії підраховувати бюлетені виборців, яких відомство позначило у своєму переліку.

Водночас міністерство не уточнило, скільки з понад 20 тисяч людей, яких воно позначило, уже подали поштові бюлетені. Апеляційний суд раніше відхилив екстрене клопотання відомства, яке просило тимчасово заборонити Каліфорнії рахувати бюлетені ще до рішення судді Картера.

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Конституція США покладає проведення виборів на окремі штати, хоча федеральна влада має певні наглядові повноваження. Каліфорнія є найбільш населеним штатом країни та має 52 місця в Палаті представників — більше, ніж будь-який інший штат.

Позиція Каліфорнії

Представниця Каліфорнії Енн Беллоуз заявила в суді, що штат має надійні механізми захисту від голосування негромадян. За її словами, твердження Міністерства юстиції ґрунтуються на незрозумілих методах роботи з базами даних, а виконання вимоги може позбавити права голосу виборців, які мають на нього законне право.

Юрист Міністерства юстиції Білал Ессайлі відповів, що федеральний уряд звернувся з вузькою вимогою для забезпечення доброчесності виборів. Адміністрація Трампа також намагалася втрутитися у виборчі процеси на Алясці та у штаті Вашингтон. У штаті Вашингтон Міністерство юстиції попросило не враховувати бюлетені 400 виборців, які, за його даними, можуть не бути громадянами США.

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