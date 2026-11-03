У США розпочався день виборів, які можуть змінити контроль над Конгресом — NPR World

У США розпочався день проміжних виборів, за підсумками яких може змінитися контроль над Конгресом. Рекордна кількість законодавців залишає свої посади, що створює для демократів можливість повернути контроль над законодавчим органом.

Як повідомляє NPR, ця виборча кампанія стала найдорожчою в історії США. Видання також зазначає, що популярність президента Дональда Трампа перебуває на найнижчому рівні.

Боротьба за Палату представників і Сенат

Обидві партії активно витрачають кошти на велику кількість перегонів до Палати представників. У фінальних зверненнях республіканці просили виборців надати їм ще два роки для розв'язання проблем, тоді як демократи заявляли, що їхні опоненти вже мали достатньо часу.

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Серед питань, що турбують виборців, NPR називає війну в Ірані, зростання цін на бензин і корупцію. Важливими для визначення контролю над Конгресом можуть стати й штати, які зазвичай не вважалися ключовими, зокрема Арканзас, Канзас, Міссісіпі та Айова.

Підрахунок може затягнутися

Дональд Трамп напередодні заявив, що за участі його прихильників вони можуть перемогти з великим відривом. Його команда стежитиме за явкою республіканців у ключових сенатських перегонах, зокрема в Огайо, Канзасі та Південній Кароліні.

Остаточне оголошення результатів окремих перегонів може тривати кілька днів. За даними NPR, близькі результати у Південній Кароліні або Флориді можуть бути сигналом складного виборчого вечора для Республіканської партії.

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