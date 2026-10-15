У США розслідують розсилання листів із невідомою речовиною до виборчих установ — AP
Правоохоронні органи США розслідують випадки надсилання листів із підозрілою речовиною до офісів членів Конгресу та виборчих установ у різних частинах країни. Причини та обставини цих інцидентів наразі з’ясовують.
Цього тижня через листи з порошкоподібною речовиною довелося евакуювати виборчі установи у штатах Луїзіана та Оклахома.
Крім того, державний секретар штату Огайо заявив, що поштова служба заблокувала доставку листа з білим порошком, адресованого його відомству. За його словами, подібні послання були надіслані представникам виборчих органів у кількох інших штатах.
ФБР, Служба поштової інспекції США та поліція Капітолія проводять розслідування, про нього поінформовано апарат Сенату.
У повідомленні правоохоронців вказано, що вони вживають заходів для перехоплення інших поштових відправлень, однак «існує ймовірність, що деякі листи можуть дійти до адресатів» у Сенаті.
Правоохоронці закликають отримувачів ставитися до таких листів як до «потенційно небезпечних».
У Палаті представників також стежать за ситуацією.
Це сталося всього за три тижні до проміжних виборів у Конгрес США. Подібна загроза вже виникала у 2023 році, коли до кількох виборчих органів надійшли конверти з потужним опіоїдом — фентанілом.
Про це повідомляє AP.
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