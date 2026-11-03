У США Рубіо обговорив із главою МЗС Венесуели шлях до виборів — Anadolu Agency

Держсекретар США Марко Рубіо зустрівся у Вашингтоні, США, з міністром закордонних справ Венесуели Олівером Бланко, щоб обговорити політичне майбутнє країни, національне примирення та шлях до демократичних виборів. Про це з посиланням на Державний департамент США повідомляє Anadolu Agency.

План політичного переходу

Під час переговорів Рубіо повторно підтвердив триетапний план президента США Дональда Трампа щодо Венесуели. Він передбачає стабілізацію, економічне відновлення та політичне примирення, після яких має відбутися демократичний перехід.

Сторони також обговорили перебіг переговорів про примирення, які ведуть самі венесуельці. За заявою Держдепартаменту, йшлося, зокрема, про інституційні реформи, що мають закласти підґрунтя для вільних, чесних і достовірних виборів.

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Заклик звільнити політв’язнів

Рубіо закликав продовжити звільнення політичних в’язнів, які досі перебувають під вартою у Венесуелі. Зустріч відбулася на тлі контактів між представниками Вашингтона та Венесуели щодо політичного примирення, інституційних змін і майбутньої системи управління країною.

За повідомленням Anadolu Agency, 3 січня США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро після кількох місяців посилення напруженості між Вашингтоном і Каракасом. Після цього віцепрезидентка та міністерка нафти Делсі Родрігес склала присягу як виконувачка обов’язків президента, до ключового закону про нафту внесли зміни, а частину політичних в’язнів звільнили.

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