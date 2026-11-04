Вибори у США-2026: сертифікація результатів виборів може тривати до 30 днів — TIME

У США в день проміжних виборів десятки мільйонів виборців голосують за кандидатів, однак визначення партійного контролю над кожною палатою Конгресу може зайняти дні або навіть тижні. Офіційна сертифікація результатів у всіх штатах може тривати до 30 днів, повідомляє TIME.

Частину перегонів медіа можуть спрогнозувати вже у вівторок увечері, але такі оголошення не є офіційними результатами. У близьких за результатами округах переможця можуть не визначити до завершення перевірки та підрахунку всіх голосів.

Як рахують голоси

Після закриття дільниць штати перевіряють бюлетені, подані достроково особисто, у день голосування, поштою та за допомогою тимчасового бюлетеня. У деяких штатах голоси рахують безпосередньо на дільницях, в інших бюлетені доставляють до окружних центрів підрахунку, де використовують машини для підрахунку голосів.

Тимчасові бюлетені застосовують, коли виборцю потрібно додатково підтвердити право голосу — наприклад, особу. Така перевірка може подовжити процес. Ще 14 штатів і Вашингтон, округ Колумбія, зараховують бюлетені з поштовим штемпелем не пізніше дня виборів, якщо вони надійдуть у встановлений післявиборчий термін.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Чому результати надходять із затримкою

Швидкість підрахунку залежить від географії, кількості обладнання, працівників і місць для підрахунку. В Алясці затримки можуть виникати через великі відстані: бюлетені інколи доправляють для обробки до Анкориджа літаком. У Каліфорнії процес також зазвичай триває довше через масштаб штату.

В Алясці та Мені застосовують рейтингове голосування, за якого виборці розставляють кандидатів у порядку пріоритетності. Якщо жоден кандидат не отримує більшості в першому раунді, кандидата з найменшою підтримкою виключають і проводять наступний раунд підрахунку.

У Вісконсині та Пенсильванії закон не дозволяє готувати поштові бюлетені до сканування до дня виборів. Це означає, що виборчі органи мають обробити сотні тисяч таких бюлетенів одночасно з роботою дільниць. Експерти, опитані TIME, наголошують, що затримка з офіційними результатами не є ознакою фальсифікацій, які, за даними досліджень і державних аудитів, трапляються вкрай рідко.

Читай нас у