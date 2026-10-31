У США ще п’ятьох канадців звинуватили у порушеннях на виборах — CBC World

Міністерство юстиції США повідомило про висунення обвинувачень ще п’ятьом громадянам Канади у справах, пов’язаних із порушеннями правил голосування. Йдеться про канадців, які проживають у Сполучених Штатах, переважно маючи статус законних постійних мешканців.

Як повідомляє CBC, нові справи оголосили офіси федеральних прокурорів США в Міссурі, Теннессі, Північній Кароліні та Вісконсині у четвер і п’ятницю. За даними Мін’юсту США, обвинуваченим від 58 до 68 років.

У чому полягають обвинувачення

Американська влада стверджує, що фігуранти або неправдиво заявляли про наявність громадянства США для участі у голосуванні, або незаконно голосували на виборах у минулому. Це обвинувачення, а не встановлені судом факти.

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Прокурор Середнього округу Північної Кароліни Ден Бішоп заявив, що право голосу є фундаментальним правом американських громадян. Він додав, що людей, які порушують виборче законодавство, зокрема негромадян, котрі реєструються та голосують, розслідуватимуть і притягатимуть до відповідальності.

Щонайменше 20 справ від початку року

За підрахунками CBC, цього року в межах федеральних розслідувань щодо виборчої доброчесності у США щонайменше 20 канадців уже були обвинувачені або отримали вироки. Більшість обвинувачень висунули від минулого місяця, хоча ймовірні порушення, за твердженням влади, зазвичай датуються кількома попередніми роками.

Американські посадовці також повідомляли про подібні обвинувачення проти громадян Австралії, Колумбії, Куби, Ямайки та Великої Британії. Виконавчий директор безпартійного Center for Election Innovation and Research Девід Беккер заявив, що випадки голосування негромадян у США є поодинокими та не вплинули на результати виборів.

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