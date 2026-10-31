У США щонайменше 51 мусульманин балотується на проміжних виборах — Dawn

У США щонайменше 51 американський мусульманин балотується на посади федерального, штатного та місцевого рівнів на проміжних виборах, призначених на 3 листопада. Як повідомляє Dawn, Muslim Network TV ідентифікувала кандидатів приблизно у 23 штатах. Серед них є один претендент на місце в Сенаті, 10 кандидатів до Конгресу та десятки претендентів на штатні й місцеві посади.

Це документально підтверджений мінімум, а не повний загальнонаціональний перелік. Кандидати змагаються за посади, що впливають на питання освіти, охорони здоров’я, житла, зайнятості, громадської безпеки та громадянських прав.

Перегони за місце в Сенаті

Одними з найбільш помітних є вибори до Сенату від штату Мічиган, де демократ Абдул Ель-Сайєд прагне стати першим мусульманином, обраним до верхньої палати Конгресу США. У вересні його підтримала віцегубернаторка Вірджинії Газала Хашмі — перша мусульманка, обрана на загальноштатну посаду у США.

Під час мітингу в Мічигані 25 жовтня президент США Дональд Трамп назвав Ель-Сайєда джихадистом і членом «Братів-мусульман», а також заявив, що його не слід допускати до Сенату. Ель-Сайєд заперечив будь-який зв’язок з організацією; у матеріалі зазначено, що доказів його членства в ній не виявили.

Конгресвумен від Міннесоти Ільхан Омар, яка також переобирається, зазнавала схожих нападок з боку Трампа, який ставив під сумнів її патріотизм та повертався до тверджень щодо її імміграційної історії. Омар назвала дії адміністрації політичним залякуванням.

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Газа та Іран у виборчій кампанії

Війна в Газі стала однією з головних тем кампаній. Частина мусульманських і арабоамериканських виборців вимагає від Вашингтона переглянути військову підтримку Ізраїлю. Ель-Сайєд назвав дії Ізраїлю в Газі геноцидом і закликав припинити військову допомогу США, а також виступив проти фінансування іноземних армій, зокрема Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Конгресвумен від Мічигану Рашида Тлаїб, яка теж домагається переобрання, вимагає повного ембарго на постачання зброї Ізраїлю. Вона заявила, що американська військова підтримка сприяла зловживанням щодо палестинців.

Дискусію посилила війна з Іраном: за даними видання, удари США та Ізраїлю по Ірану почалися 28 лютого 2026 року, після чого Іран завдав ударів у відповідь. 28 жовтня Associated Press повідомило, що посадовці США попередили країни Близького Сходу та регіональних союзників про можливі нові американські удари після виборів і ймовірну відповідь Ірану.

Результати голосування визначатимуть контроль над Палатою представників і впливатимуть на баланс сил у Сенаті, зокрема на нагляд Конгресу та фінансування військових програм.

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