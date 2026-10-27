У США система електронного подання звітів FEC стала недоступною — Channel NewsAsia

У США система електронного подання документів Федеральної виборчої комісії (FEC) стала недоступною. За повідомленням Channel NewsAsia, яке посилається на Reuters, це сталося на тлі спроби неідентифікованого хакера проникнути до систем комісії. Про спробу зламу Reuters дізналося з електронного листа.

Робота системи

У FEC заявили, що система електронного подання наразі не працює, а ІТ-фахівці відомства працюють над відновленням сервісу. Водночас комісія відмовилася від подальших коментарів.

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Час збою

У статусному повідомленні FEC зазначили, що система подання була недоступна приблизно з 22:00 за східним часом США в понеділок — це 02:00 за Гринвічем у вівторок. Згідно з листом, через інцидент комісія тимчасово відключила вебсервіси, доступні ззовні. Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США і ФБР не відповіли одразу на запити Reuters щодо коментаря.

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