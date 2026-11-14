У США в п’ятницю скасували або затримали понад 15 тисяч авіарейсів. Ще близько трьох тисяч рейсів могли зазнати порушень у суботу, попри скасування загальнонаціональної заборони на зльоти. Збої в американському авіасполученні частково вплинули і на європейські аеропорти.

Як повідомляє Polsat News, із запізненням вилетіли три рейси PLL LOT зі США до Варшави. За словами речника перевізника Кшиштофа Мочульського, затримки становили від кількох хвилин до понад чотирьох годин. Він також попередив, що це може позначитися на рейсах із Варшави до Лос-Анджелеса та Бангкока.

Скасування рейсів у Європі

Євроконтроль повідомив, що авіасполучення до та зі США в Європі поступово повертається до норми. Водночас в аеропорту Хітроу частину рейсів до Сполучених Штатів скасували або затримали. Обмеження торкнулися, зокрема, рейсів British Airways, American Airlines та United Airlines.

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У Франкфурті-на-Майні скасували чотири заплановані на суботу рейси до США, оскільки літаки для цих маршрутів не змогли вилетіти зі Сполучених Штатів напередодні. Три літаки після вильоту з Франкфурта повернули до Німеччини. У Мюнхені скасували чотири з 20 запланованих рейсів до США.

Причина збоїв у США

Федеральна авіаційна адміністрація США у п’ятницю запровадила ground stop — повну заборону на зльоти для всіх літаків у країні. Обмеження скасували через чотири з половиною години, о 2:16 суботи за польським часом.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що причиною стала несправність застарілої аналогової системи зв’язку, зокрема комунікаційного обладнання, комутаторів і маршрутизаторів, перевантажених даними. Авіакомпанії United Airlines, Delta та American Airlines попередили, що відновлення звичайного розкладу триватиме протягом усіх вихідних.

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